Забудьте об усталости в шее — 3 простых упражнения, которые можно выполнять даже сидя в офисе

В современном мире, мире гаджетов и различных технологий, общество все чаще жалуется на проблемы со здоровьем. Преимущественно это касается плохого зрения и болей в спине. Все это из-за чрезмерного пользования и неправильного положения во время работы или проведения времени за компьютером, телевизором или телефоном.

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Одной из распространенных проблем является и холка, вдовий горбик, синдром компьютерной шеи — это названия деформации в области шеи, в буквальном смысле слова похожая на маленький горбик у ее основания, рассказывает фитнес-тренер Евгения.

Почему возникает деформация в шейном отделе?

Долгое сидячее положение за компом/телефоном.

Слабый мышечный корсет не может долго удержать тяжелую голову.

Сутулость, голова выезжает вперед.

Мышцы шеи спазмируются.

Отток лимфы из этой зоны замедляется.

Возникает отечность.

Что плохого в горбике на шее?

Фитнес-тренер Евгения утверждает, что сам горбик не только портит эстетический вид, но и добавляет ряд неприятных ощущений, например, боль и покалывание в области шеи, головную боль, онемение пальцев рук, отечность и т.д.

Она также объяснила как бороться с горбиком на шее и какие упражнения помогут снять симптомы. Многие называют это отложением солей и предлагают "разбивать" массажем, но по сути это отек и жировые отложения. Массаж даст лишь кратковременный результат. Лучше, конечно, бороться с причиной с помощью упражнений + добавить самомассаж сверху вниз от затылка до лопаток.

Фитнес-тренер Евгения поделилась несколькими простыми упражнениями, которые вы можете делать, даже сидя за столом в офисе в перерыве между работой.

Упражнения, которые помогут снять боль в шее и избавиться от горбика

Упражнение 1

Примите исходное положение — сложите ладони в замок и положите на поясницу тыльной стороной. Максимально сведите локти за спиной, подавая грудь вперед и удерживая лопатки в сведенном положении. Почувствуйте напряжение центральных мышц спины, а затем вернитесь в исходное положение.

Упражнение 2

Исходное положение — руки на затылке в замке, на выдохе сводим локти вместе, растягиваем мышцы спины и шеи, на вдохе — расправляем грудной отдел и соединяем лопатки вместе.

Упражнение 3

Растяжка мышц шеи, чтобы снять напряжение, выполняйте плавно и аккуратно — сначала наклоны вправо и влево, а затем повороты головы, можно немного помогать руками.

Как правильно выполнять эти простые упражнения вы можете увидеть на видео ниже. Помните лучше заблаговременно делать профилактические упражнения, чем допустить обострение. Только вы несете ответственность за ваше здоровье.

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