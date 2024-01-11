Как спасти завядшую зелень или овощи за одну ночь — полезный лайфхак на все случаи жизни

Часто приобретя зелень в магазине мы отправляем ее в холодильник, где она может пролежать неопределенное время. Однако при необходимости мы сразу идем искать свои сохранения. Конечно за это время свежая зелень теряет свой внешний и товарный вид. Но вы не унывайте, если она не испортилась, ей можно вернуть привлекательный вид воспользовавшись лайфхаком.

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Шеф-повар Александр Огородник, который работает в ресторане, поделился опытом, как можно дать вторую жизнь зелени и овощам, которые уже подвяли.

Оказывается ничего сложного в восстановлении внешнего вида зелени нет. Для этого понадобится всего лишь два ингредиента — холодная вода со льдом и щепотка соли. Ну, и конечно же сама зелень.

Способ применения

Шаг 1

Берем емкость с холодной водой. В нее кладем зелень, а также добавляем лед.

Шаг 2

Туда же добавляем щепотку соли. Закрываем контейнер крышкой и оставляем на несколько часов, или же и на всю ночь.

Уже на следующий день ваша зелень наберется новых сил и будет иметь привлекательный, товарный вид.

Александр Огородник отмечает, что данный лайфхак можно применять не только для зелени, но и для овощей, например, увядшей моркови, или перчика.

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