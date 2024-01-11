Как приготовить идеальную жареную картошку — рецепт, который стоит повторить дома

Жареный картофель — это популярное блюдо и гарнир, который часто можно увидеть на столе каждой украинской семьи. Кто-то жарит картофель на сале, кто-то с добавлением грибов или мяса, а некоторые любят, чтобы не было ничего лишнего.

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Однако, часто хозяйки сталкиваются с распространенной проблемой, что картофель слипся, или размяк. Шеф-повар с опытом Александр Огородник поделился полезным лайфхаком, который поможет приготовить идеальную жареную картошку.

Ингредиенты на одну среднюю сковороду (ориентировочно 2 порции) :

4-5 средних картофелины;

1 средняя луковица;

грибы (по желанию);

1 зубчик чеснока;

укроп, петрушка;

соль, перец;

масло для жарки.

Фото: Соцсети

Способ приготовления

Шаг 1

Картофель почистить, помыть и нарезать средними кусочками — кольцами, полукольцами или соломкой, по желанию.

Шаг 2

Картофель после нарезки нужно залить кипяченой водой, перемешать и оставить на 1 минуту в воде.

Шаг 3

Картофель достать из воды и просушить бумажным полотенцем.

Шаг 4

Если вы планируете готовить картофель с грибами или мясом, тогда первыми стоит приготовить их. Обжарить на сковороде грибочки до готовности, или же мясо и снять с огня. Сковороду мыть не нужно, туда же отправьте жариться картошку.

Шаг 5

Жарим картофель на среднем огне в течение 10 минут помешивая каждые 2 минуты.

Шаг 6

После 10 мин жарки картофеля, добавить лук и жарить до готовности.

Шаг 7

В конце добавить предварительно обжаренные грибы, мелко измельченный чеснок, зелень и специи.

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