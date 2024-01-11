Салат с кальмарами, яйцами и свежими огурцами: быстрый рецепт без майонеза
Салат приготовить очень просто. Он придется по вкусу любителям морепродуктов. По деньгам также получается бюджетным.
Салат с кальмарами — это изысканное и легкое блюдо, отлично подходящее для праздничного стола или особого случая. Сочетание нежных кальмаров с овощами и ароматной заправкой делает этот салат не только вкусным, но и красивым на вид, пишет Seleznev.
Салат с кальмарами
Ингредиенты:
- кальмары (очищенные) — 300 г;
- свежие огурцы — 2 штуки;
- лук репчатый — 1 головка;
- яйца куриные вареные — 3 штуки;
- салатные листья (по выбору) — 100 г;
- сок лимона — 2 столовые ложки;
- масло оливковое — 3 столовые ложки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень для декорирования.
Приготовление:
1. Опустите кальмары в кипящую воду на 2-3 минуты, затем быстро охладите в холодной воде. Нарежьте их тонкими полосками.
2. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, лук мелко нашинкуйте. Яйца отварите, остудите и нарежьте на кусочки или дольки.
3. Смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу.
4. В салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салатные листья, затем огурцы, лук, кальмары и яйца. При желании слои можно повторить.
5. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.
Этот салат с кальмарами обладает прекрасным вкусом и ярким внешним видом, что делает его идеальным выбором для праздничного застолья или особого ужина.
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