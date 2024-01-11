Салат из пекинской капусты с курицей и консервированной кукурузой: просто и вкусно

Салат отличается простотой приготовления и достаточно доступным набором ингредиентов, которые имеются практически в каждом холодильнике.

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Салат с пекинской капустой — прекрасный выбор для тех, кто ищет легкий, но в то же время питательный вариант для праздничного или повседневного стола. Сочная пекинская капуста, сочетаясь с другими ингредиентами, создает удивительно свежий и вкусный салат, пишет 1000.menu.

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста — 1 штука (маленькая);

вареная куриная грудка — 200 г;

свежие огурцы — 2 штуки;

лук красный — 1 головка;

яйца куриные вареные — 3 штуки;

кукуруза консервированная — 1 банка;

майонез — 3 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень для декорирования.

Приготовление:

Пекинскую капусту нашинкуйте, куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, лук мелко нашинкуйте. Яйца нарежьте кубиками. В салатнице уложите ингредиенты слоями — сначала пекинскую капусту, затем курицу, огурцы, лук, кукурузу, яйца. Между слоями можно добавить немного майонеза. По желанию, каждый слой можно слегка посолить и поперчить. Перед подачей полейте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

Этот салат с пекинской капустой не только порадует вас своим вкусом, но и станет украшением любого стола благодаря своему яркому и привлекательному виду.

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