Салат из пекинской капусты с курицей и консервированной кукурузой: просто и вкусно
Салат отличается простотой приготовления и достаточно доступным набором ингредиентов, которые имеются практически в каждом холодильнике.
Салат с пекинской капустой — прекрасный выбор для тех, кто ищет легкий, но в то же время питательный вариант для праздничного или повседневного стола. Сочная пекинская капуста, сочетаясь с другими ингредиентами, создает удивительно свежий и вкусный салат, пишет 1000.menu.
Салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 1 штука (маленькая);
- вареная куриная грудка — 200 г;
- свежие огурцы — 2 штуки;
- лук красный — 1 головка;
- яйца куриные вареные — 3 штуки;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- майонез — 3 столовые ложки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень для декорирования.
Приготовление:
- Пекинскую капусту нашинкуйте, куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, лук мелко нашинкуйте. Яйца нарежьте кубиками.
- В салатнице уложите ингредиенты слоями — сначала пекинскую капусту, затем курицу, огурцы, лук, кукурузу, яйца. Между слоями можно добавить немного майонеза.
- По желанию, каждый слой можно слегка посолить и поперчить.
- Перед подачей полейте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Украсьте готовый салат свежей зеленью.
Этот салат с пекинской капустой не только порадует вас своим вкусом, но и станет украшением любого стола благодаря своему яркому и привлекательному виду.
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