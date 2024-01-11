Вкусный итальянский ужин: простой рецепт ризотто с курицей и грибами

Ризотто – это и не каша, не паэлья, и не плов. Это особенный способ приготовления риса, придуманный итальянцами.

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Ризотто – это больше, чем просто рис. Это частичка итальянской культуры. Начали говорить о ризотто как о особом блюде с уникальным способом приготовления и своим рецептом только в XIX веке. Есть много рецептов ризотто, но у всех одно общее – это особенный способ готовки риса. А вот добавки могут быть разные. Кстати, попробуйте ризотто с курицей и грибами по рецепту, которым поделился сайт Smachno.in.ua. Это очень вкусно!

Когда делаете ризотто, важно выбрать правильный рис. Нужен тот, что содержит много крахмала, например, Арборио – его часто советуют повара.

Еще одна тонкость – это бульон. Для ризотто нужен хороший, "правильный" бульон – из птицы, мяса или рыбы. Главное, чтобы он был свежим и не слишком крепким, чтобы не заглушить вкус риса.

И помните про соль. Во время готовки риса в ризотто соль не добавляют, потому что в бульоне и сыре ее и так достаточно.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г;

грибы – 250 г;

рис Арборио – 250 г;

куриный, грибной или овощной бульон – 800-900 г;

белое сухое вино – 100 мл;

сыр пармезан – 60 г;

лук – 150 г;

оливковое масло – 3 ст. л.;

сливочное масло – 2 ст. л.;

зелень петрушки – 1 пучок;

соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление

Шаг 1

Лук порежьте кубиками, грибы пластинками, а куриное филе – на небольшие кусочки.

Шаг 2

На оливковом масле пассеруйте лук до прозрачности. Увеличьте огонь, добавьте мясо и обжаривайте 3-4 минуты, постоянно помешивая, чтобы лук не подгорел.

Шаг 3

Рис для ризотто не промывайте. Сразу из пачки добавьте в сковороду, уменьшите огонь и обжаривайте 1-2 минуты.

Шаг 4

Влейте в сковороду вино, перемешайте и готовьте еще пару минут.

Шаг 5

Влейте один половник бульона. Готовьте, периодически помешивая, пока рис не впитает в себя почти всю жидкость.

Шаг 6

Добавьте в сковороду грибы и еще один половник бульона. Продолжайте готовить, пока весь бульон не впитается в рис, добавляя его в сковороду частями. В итоге рис на вкус должен быть чуть-чуть недоваренным.

Шаг 7

Добавьте в сковороду сливочное масло и тертый сыр, перемешайте и снимите с огня.

Шаг 8

Разложите ризотто по тарелкам, посыпьте зеленью петрушки, черным перцем и подавайте горячим.

Есть особые правила хорошего тона, касающиеся того, как есть ризотто. Считается, что хоть его и подают горячим, весь букет вкуса ризотто раскрывает только после того, как немного остынет. Поэтому начинают есть блюдо с краев тарелки, где рис остывает быстрее.

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