Эксперт по отношениям назвала 7 качеств женщин, от которых мужчины без ума

Единого рецепта, как построить прочные и долговременные отношения в паре, не существует. Однако Луанн Уорд назвала семь качеств, которые мужчины чаще всего хотят видеть в своей женщине.

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Отношения между мужчиной и женщиной – тема, которая всегда волнует оба пола и заставляет снова и снова задаваться вопросом, какие же качества интересуют противоположный пол и помогают удерживать его интерес, чтобы в дальнейшем построить успешный союз. Луанн Уорд, эксперт по отношениям из Перта, работающая с парами более 25 лет, говорит, что мужчины не выбирают партнеров так, как женщины, и "то, что они ценят, не всегда то, что вы думаете". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, не все мужчины созданы равными, поэтому не существует универсального решения, подходящего всем, однако есть вещи, которые волнуют всех представителей сильного пола и нужны им в отношениях.

Женственность

Быть женственной – не значит быть "феминисткой", утверждает Луанн. Это – возможность быть в своей "женской силе и своей женской энергии".

Один из надежных способов выйти из этой энергии — начать думать "мне не нужен мужчина".

Внешность

Этот пункт – не только о физической привлекательности, отмечает эксперт.

"Речь о том, как вы заботитесь о своем доме, как вы заботитесь о своем здоровье, как вы заботитесь о себе", – объяснила Уорд.

Контроль над эмоциями

Способность контролировать свои эмоции очень важна для женщины.

"Будьте рациональны. Быть уязвимым — это не то же самое, что быть иррациональным. Умей говорить о том, что ты чувствуешь, а не разглагольствовать, неистовствовать, обвинять и ворчать", – советует Луанн.

Способность поддержать мужчину в трудную минуту

"Именно так это звучит – поддержите их цели, поддержите их мечты, поддержите их, когда им это нужно", – рекомендует эксперт.

Сексуальное влечение

"Я уверена, что это ни для кого не стало большим сюрпризом", – продолжила Уорд.

Контроль над внутренними демонами

Умение признать свою неправоту и извиниться, а не накалять ситуацию еще больше, помогает избежать огромного количества ссор и проблем.

Доброта и забота

"Это ваша способность выражать свою признательность, делать комплименты, говорить "спасибо"", – отметила Луанн.

Ранее эксперт называла вещи, которые, по ее мнению, меньше всего волнуют мужчин в отношениях. В списке оказались академические достижения, общественная жизнь их партнерши, карьера, независимость, социальные сети и количество подписчиков в Instagram, материальное благосостояние. Правда, в этом случае далеко не все согласились с ней.

"Я говорю, что современного мужчину волнует финансовое положение женщины, потому что он не хочет заботиться о ней материально", – прокомментировала одна из подписчиц Уорд.

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