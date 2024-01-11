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Рогалики с черной смородиной и грецкими орехами: рецепт ароматной выпечки

рогалики, выпечка, десерт, еда
Фото: povarenok | Рогалики с черной смородиной и грецкими орехами

Ароматные и нежные рогалики с кисло-сладкой начинкой идеально подойдут к чашке чая или кофе. Они добавят уют и тепло в холодные зимние вечера.

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Вкусные и ароматные рогалики с начинкой из черной смородины и грецких орехов станут отличным дополнением к утреннему или вечернему чаю. Они гарантированно понравятся всем любителям сладкой выпечки, сообщает Flibusta.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 300 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сметана — 100 г;
  • сахар — 100 г (или по вкусу);
  • черная смородина — 150 г;
  • грецкие орехи — 50 г, измельченные;
  • яйцо куриное — 1 шт. (для смазывания);
  • сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку и мягкое сливочное масло до получения крошки. Добавьте сметану и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.
  2. Подготовьте начинку: черную смородину измельчите блендером или пропустите через сито для получения однородной массы. Смешайте с измельченными грецкими орехами и сахаром.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите тесто на равные части и раскатайте каждую в круг. Нарежьте на треугольники (как пиццу).
  4. На широкую часть треугольника выложите начинку из смородины и орехов, аккуратно заверните к кончику, формируя рогалик.
  5. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте каждый рогалик взбитым яйцом.
  6. Выпекайте в духовке около 20-25 минут до золотистого цвета.
  7. Готовые рогалики остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

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