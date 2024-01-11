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Рогалики с черной смородиной и грецкими орехами: рецепт ароматной выпечки
Татьяна Ковальчук
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Ароматные и нежные рогалики с кисло-сладкой начинкой идеально подойдут к чашке чая или кофе. Они добавят уют и тепло в холодные зимние вечера.
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Вкусные и ароматные рогалики с начинкой из черной смородины и грецких орехов станут отличным дополнением к утреннему или вечернему чаю. Они гарантированно понравятся всем любителям сладкой выпечки, сообщает Flibusta.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 300 г;
- сливочное масло — 150 г;
- сметана — 100 г;
- сахар — 100 г (или по вкусу);
- черная смородина — 150 г;
- грецкие орехи — 50 г, измельченные;
- яйцо куриное — 1 шт. (для смазывания);
- сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- В миске смешайте муку и мягкое сливочное масло до получения крошки. Добавьте сметану и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.
- Подготовьте начинку: черную смородину измельчите блендером или пропустите через сито для получения однородной массы. Смешайте с измельченными грецкими орехами и сахаром.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите тесто на равные части и раскатайте каждую в круг. Нарежьте на треугольники (как пиццу).
- На широкую часть треугольника выложите начинку из смородины и орехов, аккуратно заверните к кончику, формируя рогалик.
- Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте каждый рогалик взбитым яйцом.
- Выпекайте в духовке около 20-25 минут до золотистого цвета.
- Готовые рогалики остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
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