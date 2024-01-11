Салат с курицей без майонеза: рецепт полезного и сытного блюда
Такой салат подходит для тех, кто следит за своим питанием. Он сытный и с пикантным вкусом.
Салат с овощами, кукурузой и куриным мясом разнообразит ваше меню и гармонично дополнит обед или ужин. А если он еще и без майонеза, то идеально подойдет для тех, кто следит за своим питанием. Рекомендуем приготовить полезное и сытное блюдо по рецепту из кулинарного блоге "Консервация/Кулинария"
Салат с курицей без майонеза
Ингредиенты:
- филе – 1 шт;
- перец – 1 шт;
- кукуруза – 100 гр;
- помидоры черри – 5 шт;
- лук небольшой – 1 шт;
- соевый соус – 2 ст. л;
- французская горчица – 1 ч. л;
- укроп;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, паприка, перец, кунжут;
- по желанию немного подсолнечного масла.
Способ приготовления:
Филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до готовности, после чего дать стечь жиру и переложить мясо в миску.
Перец очистить от плодоножки и семян, порезать соломкой. Лук порезать полукольцами или четвертькольцами, помидоры пополам, зелень мелко порубить.
В глубокую миску сложить все ингредиенты, добавить паприку, соль и перец. Полить салат соевым соусом. Добавить горчицу и чеснок. По желанию полить растительным маслом. Подавать салат к столу нужно сразу же.
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