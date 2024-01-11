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Шоколадные блинчики с вишней и сыром: рецепт изысканного десерта

шоколадные блинчики, десерт
Фото: Скриншот

Готовые блинчики необходимо отставить на некоторое время, чтобы они хорошо пропитались вишневым конфитюром. При подаче их можно полить сиропом или сметаной.

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Вкусные блинчики с вишней и сыром – то, что надо для хорошего настроения в серый и пасмурный январский день. Рецептом этого вкусного лакомства поделились в блоге "Консервация/Кулинария". Рекомендуем и вам попробовать приготовить такое блюдо, порадовав себя и домочадцев.

Шоколадные блинчики с вишней и сыром

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт;
  • сахар – 40 гр;
  • молоко – 400-420 мл;
  • мука – 140 гр;
  • какао – 20 гр;
  • сливочное масло – 30 гр.

Для вишневого конфитюра:

  • вишня – 400 гр;
  • сахар – 2 ст. л;
  • крахмал – 1,5-2 ст. л.

Для творожной начинки:

  • кисломолочный сыр – 350 гр;
  • ванильный сахар – 1/2 ч. л;
  • сахарная пудра – 30-40 гр;
  • сливки – 20 мл (или немного молока).

Способ приготовления:

Сначала делаем тесто на блинчики. Соединить яйца, сахар, половину муки, замесить густое тесто и добавить треть молока, какао, остальную муку, перемешать. Долить остальное молоко и растопленное сливочное масло. Пожарить блины на сковородке с обеих сторон.

Далее готовим вишневый конфитюр. Вишню с сахаром немного прогреть, добавить крахмал, перемешивая довести до кипения.

Для творожной начинки необходимо все ингредиенты перебить блендером до пастообразной массы.

На краешек блина положить ложку конфитюра, завернуть и сразу же рядом положить ложку творожной массы, все свернуть, как налистники. Оставить готовые блинчики, чтобы они пропитались конфитюром.

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