Важно для здоровья кожи: как правильно чистить кисти и спонжи для макияжа

Легко пренебречь регулярным уходом за кистями для макияжа. И большинство из нас наверняка моют кисти и спонжи недостаточно часто.

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Если ваши кисти и спонжи для макияжа давно пора очистить, это руководство для вас. Многие из нас, хоть и регулярно наносят различные косметические средства, но недостаточно часто моют инструменты, которые мы используем. Однако эту простую задачу стоит добавить в свой еженедельный список дел, поскольку она необходима для предотвращения распространения бактерий, которые могут вызвать прыщи и другие раздражения кожи. Об этом пишет BHG.

Можно использовать специальные средства для очистки кистей и спонжей, а также его можно приготовить дома. Можно использовать мягкий детский шампунь, или нежное косметическое мыло.

Также могут помочь специальные текстурированные силиконовые чистящие коврики. Они имеют бороздки, которые удаляют остатки макияжа, омертвевшую кожу и жир с щетины.

Как помыть кисти для макияжа

В перерывах между глубоким очищением протирайте кисти и спонжи для макияжа салфетками для снятия макияжа.

Как чистить кисти для макияжа:

Шаг 1: смочите щетину кисти

Смочите щетину кистей для макияжа, подержав их под прохладной проточной водой. Будьте осторожны, чтобы не намочить ручку и наконечник щетки, так как воздействие воды может ослабить клей, удерживающий щетину на месте, что со временем приведет к ее выпадению.

Шаг 2: нанесите очиститель

Нанесите жидкое чистящее средство на щетину, распылив его или набрав небольшое количество на ладонь и втирая в кисть мягкими круговыми движениями. Вы также можете налить жидкое чистящее средство в небольшую миску и окунуть кисточки прямо в нее, стараясь погружать в нее только щетину.

Шаг 3: промойте щетину

Пропитайте щетину чистящим средством, поместив щетку на ладонь или на текстурированный силиконовый коврик и осторожно двигая щетиной вперед и назад, чтобы образовалась пена.

Подержите щетину кисти под прохладной проточной водой, чтобы смыть остатки макияжа и очистителя. Избегайте намокания наконечника и ручки. Когда вода станет прозрачной и больше не будет содержать пигментов и пены, осторожно сожмите щетину, чтобы избавиться от лишней воды.

Шаг 4: высушите кисть

Отожмите кисточки и положите их на полотенце, чтобы они высохли на воздухе.

Как чистить спонжи для макияжа:

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Шаг 1: смочите спонжи

Подержите спонжи под прохладной проточной водой и хорошо пропитайте их водой.

Шаг 2: нанесите мыло

Нанесите жидкое очищающее средство прямо на влажный спонж для макияжа, или потрите влажный спонж по куску мыла.

Шаг 3: промойте спонж

Держите спонжи под прохладной проточной водой и отжимайте, пока вода не станет прозрачной. А потом хорошо выжмите и положите спонжи на полотенце, чтобы они высохла на воздухе.

Как сушить кисти и спонжи для макияжа

Важно высушить кисти и спонжи для макияжа перед тем, как их убрать в косметичку, поскольку влажные инструменты могут стать питательной средой для бактерий. Аккуратно отожмите лишнюю воду из щетины кистей и спонжей и придайте щетине форму после очистки. Положите кисти и спонжи для макияжа на чистое полотенце, чтобы они высохли на воздухе.

Не используйте фен для сушки своих инструментов для макияжа, потому что тепло может расплавить клей, удерживающий щетину на месте. Не мойте кисти для макияжа в посудомоечной машине, так как воздействие воды и высокой температуры может привести к необратимому повреждению.

Как хранить кисти и спонжи для макияжа

После использования и чистки кистей и спонжей для макияжа храните их надлежащим образом. Кисти для макияжа служат дольше, если их правильно хранить, когда они не используются.

Храните кисти и спонжи для макияжа в закрытом контейнере, чтобы на них не оседала грязь и пыль. Чистые косметички, пеналы или акриловые органайзеры для макияжа — это хорошие варианты для правильного хранения.

Как часто нужно чистить кисти и спонжи для макияжа

В идеале очищайте кисти и спонжи для макияжа раз в неделю; как минимум планируйте чистить инструменты для нанесения макияжа ежемесячно.

Если возможно, очищайте инструменты, используемые для нанесения жидких продуктов, таких как жидкая основа или жидкие румяна, после каждого использования, поскольку жидкие формулы с большей вероятностью содержат бактерии, которые могут привести к раздражению кожи или инфекциям. Очищайте кисти, используемые для нанесения пудры, например теней или бронзатора, раз в неделю.

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