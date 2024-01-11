Топ 3 напитка для кишечника, которые помогут избавиться от вздутия живота и сбросить вес

Наверняка вы слышали, что здоровье начинается в кишечнике и это действительно так. Некоторые напитки могут оказывать лечебное воздействие на кишечник, улучшая ваше здоровье и самочувствие.

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Сложная взаимосвязь между здоровьем кишечника, вздутием живота и жиром на животе подтолкнула к исследованию различных продуктов питания, среди которых союзникам для кишечника стали определенные напитки. Кишечный микробиом — разнообразное сообщество микроорганизмов, обитающих в нашей пищеварительной системе, играет ключевую роль в пищеварении. Включение в свой рацион целебных для кишечника напитков помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и смягчать некоторые проблемы. Об этом пишет She Finds.

Врач-диетолог, специалист по питанию Крутика Нанавати рассказала о трех целебных для кишечника напитках, которые могут уменьшить вздутие живота и жир на животе. Нанавати рассказала, что ферментированные напитки, имбирный и зеленый чай являются потенциальными напитками, которые могут помочь улучшить здоровье кишечника.

Ферментированные напитки

Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Ферментированные напитки вносят мощный вклад в здоровье кишечника, являясь натуральным и вкусным средством для решения проблем вздутия и жира на животе. Наполненные полезными пробиотиками ферментированные напитки, такие как кефир и чайный гриб, наполняют кишечник живыми микроорганизмами, способствуя гармоничному балансу микробиома.

Нанавати говорит, что кефир, чайный гриб, сок кимчи и сок квашеной капусты, "богаты пробиотиками (живыми полезными бактериями), которые могут улучшить разнообразие микробиома кишечника, способствовать пищеварению и укрепить кишечный барьер. Пробиотики также помогают уменьшить воспаление, потенциальный фактор вздутия живота. Пробиотики расщепляют газообразующие соединения в пище, потенциально облегчая симптомы вздутия живота".

Что касается жира на животе, диетолог отмечает, что "хотя пробиотики и не являются прямым сжигателем жира, улучшение здоровья кишечника и пищеварения может поддерживать метаболическую среду, способствующую контролю веса. Исследования показывают, что пробиотики могут играть роль в уменьшении висцерального жира".

Имбирный чай

Фото: Freepik

Имбирный чай считается важным напитком для лечения кишечника, известным своей эффективностью в устранении вздутия живота и сжигании жира на животе. Этот ароматный напиток содержит биологически активные соединения с противовоспалительными и пищеварительными свойствами, что делает его ценным союзником для здоровья ЖКТ.

"Гингерол — биоактивное соединение имбиря, обладает противовоспалительными и противотошнотными свойствами. Имбирный чай успокаивает пищеварительный тракт, уменьшает газы и вздутие живота, а также способствует перистальтике кишечника. Противовоспалительные и ветрогонные свойства имбиря могут напрямую влиять на избавление от дискомфорта, связанного с вздутием живота", — говорит Нанавати.

Она также добавляет, что "хотя способность имбирного чая не является волшебным средством для похудения, его способность улучшать пищеварение и потенциально уменьшать воспаление может косвенно способствовать уменьшению жира на животе".

Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай, известный своими многочисленными преимуществами для здоровья, полезен и для здоровья кишечника, помогая облегчить вздутие и способствуя борьбе с жиром на животе. Зеленый чай, богатый антиоксидантами, особенно катехинами, такими как галлат эпигаллокатехина (EGCG), обладает противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить пищеварительный дискомфорт и вздутие живота.

"Зеленый чай богат галлатом эпигаллокатехина (EGCG), мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами. Он также содержит кофеин, который может стимулировать пищеварение и обмен веществ. Противовоспалительные эффекты EGCG могут помочь облегчить вздутие живота, связанное с воспалением кишечника", — отмечает Нанавати.

Что касается жира в области живота и талии, диетолог подчеркивает, что "содержание EGCG в зеленом чае может в небольшой степени стимулировать метаболизм и сжигание жира, потенциально способствуя со временем уменьшению жира на животе в сочетании со здоровой диетой и физическими упражнениями".

Напомним, есть ряд продуктов, которых следует избегать или употреблять умеренно, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Ранее Фокус писал о том, что последние исследования доказывают, что употребление кофе по утрам помогает микробиому, уменьшает воспаление и защищает здоровье мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.