Пампушки с чесноком и зеленью к борщу: вкусное дополнение к первым блюдам

Горячие и воздушные пампушки с чесноком идеально подойдут к борщу или любому другому первому блюду.

Related video

Пампушки с чесноком – это классическое украинское блюдо, идеально подходящее в качестве дополнения к первым блюдам. Эти ароматные мягкие булочки с ярко выраженным вкусом чеснока будут украшением вашего стола. Они не только вкусны, но и просты в приготовлении, сообщает Vikna.tv.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 500 г;

теплая вода — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 чайная ложка;

соль — 1 чайная ложка;

растительное масло — 2 столовые ложки;

чеснок — 5 зубчиков;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

оливковое масло — для чесночной заправки.

Приготовление:

В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут до образования пены. В большой миске смешайте муку с солью. Добавьте подготовленные дрожжи и растительное масло. Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и не будет прилипать к рукам. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1 час для подъема. Когда тесто увеличится в объеме вдвое, разделите его на маленькие шарики. Уложите шарики на противень, застеленный пергаментом. Дайте им подняться еще 15-20 минут. Запекайте пампушки в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Для чесночной заправки измельчите чеснок и зелень, смешайте с оливковым маслом. Готовые пампушки смажьте чесночной заправкой сразу после выпечки.

Читайте также:

Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза

Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда

Тушеный хек с овощами: простой рецепт на каждый день