Куриные отбивные с сыром и помидорами: невероятно вкусно и просто

Куриные отбивные идеально подаются с легкими овощными салатами или гарниром на ваш выбор. Это блюдо не только вкусно, но и выглядит очень аппетитно.

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Куриные отбивные с сыром и помидорами — это великолепное блюдо, сочетающее в себе нежность куриного мяса, ароматные специи, сочность томатов и расплавленный сыр. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для особого случая, придавая вашему столу особую изысканность и вкус, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

куриные грудки — 4 штуки;

твердый сыр — 100 г;

помидоры — 2 штуки;

чеснок — 2 зубчика;

итальянские травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

оливковое масло — для жарки;

зелень для украшения.

Приготовление:

Куриные грудки промойте, обсушите и отбейте до тонкости примерно 1 см. Посолите и поперчите с обеих сторон. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Помидоры нарежьте кружочками. Сыр натрите на крупной терке. На каждую отбивную выложите кружочки помидоров, посыпьте измельченным чесноком и итальянскими травами. Посыпьте сверху тертым сыром. Поставьте сковороду в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте до полного расплавления сыра, около 5-7 минут. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

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