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Куриные отбивные с сыром и помидорами: невероятно вкусно и просто
Татьяна Ковальчук
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Куриные отбивные идеально подаются с легкими овощными салатами или гарниром на ваш выбор. Это блюдо не только вкусно, но и выглядит очень аппетитно.
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Куриные отбивные с сыром и помидорами — это великолепное блюдо, сочетающее в себе нежность куриного мяса, ароматные специи, сочность томатов и расплавленный сыр. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для особого случая, придавая вашему столу особую изысканность и вкус, сообщает 1000.menu.
Ингредиенты:
- куриные грудки — 4 штуки;
- твердый сыр — 100 г;
- помидоры — 2 штуки;
- чеснок — 2 зубчика;
- итальянские травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- оливковое масло — для жарки;
- зелень для украшения.
Приготовление:
- Куриные грудки промойте, обсушите и отбейте до тонкости примерно 1 см. Посолите и поперчите с обеих сторон.
- На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Помидоры нарежьте кружочками. Сыр натрите на крупной терке.
- На каждую отбивную выложите кружочки помидоров, посыпьте измельченным чесноком и итальянскими травами.
- Посыпьте сверху тертым сыром.
- Поставьте сковороду в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте до полного расплавления сыра, около 5-7 минут.
- Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
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