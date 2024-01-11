Тесто для пиццы с манкой: как приготовить интересную основу для любимого блюда

Такое тесто получается ничем не хуже традиционного, но более мягкое. Начинку для пиццы можно взять любую.

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Рецептов приготовления теста для пиццы существует не меньше, чем вариантов самой пиццы. Многие хозяйки уже давно отошли от оригинального способа и экспериментируют с ингредиентами, пышностью, вкусом теста, создавая, собственно говоря, новые варианты основы для самого популярного блюда. В блоге "Консервация/Кулинария" поделились рецептом теста для пиццы с добавлением манной крупы.

Тесто для пиццы

Ингредиенты:

вода – 250 мл;

мука – 400 гр;

сухие дрожжи – 7 гр;

сахар – 7 гр;

соль – 6 гр;

оливковое масло – 30 гр;

манная крупа.

Способ приготовления:

В просеянную муку добавляем сухие дрожжи, сахар, соль, вливаем теплую воду и замешиваем мягкое эластичное тесто. В процессе замеса добавляем оливковое масла и оставляем немного масла на конец замеса, чтобы смазать миску и тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и полотенцем и отправляем в теплое место на 30 минут. Можно разогреть духовку до 30-40 градусов и подержать тесто там.

Готовое тесто делим на две равных части, присыпаем манкой и раскатываем в круг.

Выкладываем любимый соус и начинку.

Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 15-20 минут.

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