Сырный акцент: рецепт галушек с вкусным соусом
Ресторатор Евгений Клопотенко предлагает во время приготовления использовать сухие дрожжи. Таким образом не нужно будет создавать опару.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать приготовить галушки с акцентированием внимания вкуса на сыр.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для галушек:
- 450 г муки;
- 250 мл молока или воды;
- 1 ч.л. сахара;
- 1 ч.л. соли;
- 5 г сухих дрожжей;
- 1 ст.л. растительного масла.
Для соуса:
- 150 мл сливок 20%;
- 40 г твердого сыра;
- 20 г пармезана;
- 40 г дорблю;
- 40 г моцареллы.
Для начала просеиваем 450 г муки в большую миску, добавляем по 1 ч.л. сахара и соли, 5 г сухих дрожжей и 250 мл теплой воды или молока.
Замешиваем однородное тесто, которое не будет липнуть к рукам, подпиливая его мукой при необходимости. Сформированное тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте подойти в течение 40-50 минут.
Формируем из теста колбаску и нарезаем ее на одинаковые кусочки среднего размера. Смазываем руки 1 ст.л. масла и формируем галушки в виде шариков.
Разогреваем воду в пароварке и варим галушки 15 минут. Если пароварки нет, можно натянуть марлю на кастрюлю, завязать на ручках и выложить галушки на марлю, чтобы они не касались воды.
Для соуса натираем весь сыр на мелкую терку. Разогреваем 150 мл сливок до дымления, всыпаем сыр и активно мешаем, пока он не растает. Варим, пока соус не будет однородной консистенции, помешивая, чтобы не было комочков.
Готовые галушки поливаем соусом или же выкладываем их в сам соус.
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