Без шелушения и трещин: как правильно ухаживать за губами зимой

Правильный уход за губами зимой поможет избежать многих проблем и сохранит их здоровье и красоту. Не забывайте о регулярном увлажнении и защите, и ваши губы всегда будут выглядеть привлекательно, даже в самую суровую погоду.

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Зима – это период, когда наша кожа, особенно губы, нуждаются в особом уходе. Холод, ветер и сухой воздух в помещениях могут привести к обветриванию, сухости и трещинам на губах, сообщает Delfi.

Как сохранить губы здоровыми и красивыми:

1. Демакияж.

Всегда смывайте помаду в конце дня – даже если ее уже вроде бы и не осталось на губах. Достаточно просто на 15–30 секунд приложить к губам смоченный мицеллярной водой ватный диск и стереть косметику или слегка смыть ее ладонью, если используете гидрофильные средства.

2. Увлажнение.

Ключевой аспект ухода за губами зимой – увлажнение. Используйте бальзамы для губ с маслами (например, кокосовым, оливковым или миндальным), которые помогут сохранить влагу и защитят от пересушивания. Избегайте продуктов с ментолом, камфорой и салициловой кислотой, так как они могут вызвать дополнительное высыхание.

3. Защита от солнца.

Даже зимой солнечные лучи могут нанести вред коже губ. Используйте губные бальзамы с SPF защитой, чтобы предотвратить повреждения от УФ-лучей.

4. Питание изнутри.

Важно не только внешнее увлажнение, но и внутреннее питание. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, чтобы поддерживать гидратацию кожи, включая губы. Также полезно включить в свой рацион продукты, богатые витаминами A, C и E.

5. Избегайте облизывания губ.

Облизывание губ может привести к их дополнительному высыханию, так как слюна испаряется, унося с собой естественную влагу губ.

6. Нежный пилинг.

Регулярно удаляйте омертвевшие клетки с помощью мягкого пилинга для губ. Это можно делать с помощью специальных средств или домашних смесей, например, смеси сахара и меда. В зимний период используйте пилинг или скраб два раза в неделю. И сразу после этого нанесите на губы любимый бальзам.

7. Ночной уход.

Перед сном нанесите на губы питательный крем или масло. Это поможет восстановить их в течение ночи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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