Рецепт вареной колбасы из куриного мяса — вкуснее чем в магазине и можно даже детям
Вареная колбаса — это один из древнейших вариантов колбасы, которому уже сотни лет. Рецептура приготовления этого мясного деликатеса у каждого разная, однако мало кто знает, что ее легко можно приготовить дома. Понадобится для этого несколько привычных для нас ингредиентов, а результат не сравнится с колбасой из магазина.
Как это правильно и легко сделать рассказали кулинары блога Голодные и веселые.
Ингредиенты
- 1 килограмм мяса курицы;
- 1 луковица;
- 1 свекла;
- 2 лавровых листа;
- черный и душистый перцы горошком по 2-3 шт;
- 2 чайные ложки соли;
- 20 граммов желатина;
- 400 миллилитров бульона;
- 2 чайные ложки сухой аджики.
Способ приготовления
Шаг 1
Сначала варим бульон из курицы. Это может быть или куриное филе, или целая курица. В бульон стоит добавить луковицу, лавровый лист и перец.
Шаг 2
Далее необходимо мясо отделить от кости.
Шаг 3
К бульону добавляем желатин.
Шаг 4
Сырую свеклу перебить блендером и выдавить через марлю к мясу сок свеклы.
Шаг 5
Чеснок мелко измельчаем.
Шаг 6
Смешиваем все ингредиенты — мясо курицы, бульон с желатином, чеснок, сок свеклы. Также добавляем специи. Все перебиваем блендером до однородной массы.
Шаг 7
Далее нам понадобится пластиковая бутылка. Отрезаем горловину и туда заливаем жидкость на будущую колбасу. Отправляем в холодильник на один час. Можно пробовать на вкус.
Домашняя вареная колбаса не содержит никаких вкусовых добавок и консервантов, поэтому ее спокойно можно давать даже детям.
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