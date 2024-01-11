Рецепт вареной колбасы из куриного мяса — вкуснее чем в магазине и можно даже детям

Вареная колбаса — это один из древнейших вариантов колбасы, которому уже сотни лет. Рецептура приготовления этого мясного деликатеса у каждого разная, однако мало кто знает, что ее легко можно приготовить дома. Понадобится для этого несколько привычных для нас ингредиентов, а результат не сравнится с колбасой из магазина.

Related video

Как это правильно и легко сделать рассказали кулинары блога Голодные и веселые.

Ингредиенты

1 килограмм мяса курицы;

1 луковица;

1 свекла;

2 лавровых листа;

черный и душистый перцы горошком по 2-3 шт;

2 чайные ложки соли;

20 граммов желатина;

400 миллилитров бульона;

2 чайные ложки сухой аджики.

Способ приготовления

Шаг 1

Сначала варим бульон из курицы. Это может быть или куриное филе, или целая курица. В бульон стоит добавить луковицу, лавровый лист и перец.

Шаг 2

Далее необходимо мясо отделить от кости.

Шаг 3

К бульону добавляем желатин.

Шаг 4

Сырую свеклу перебить блендером и выдавить через марлю к мясу сок свеклы.

Шаг 5

Чеснок мелко измельчаем.

Шаг 6

Смешиваем все ингредиенты — мясо курицы, бульон с желатином, чеснок, сок свеклы. Также добавляем специи. Все перебиваем блендером до однородной массы.

Шаг 7

Далее нам понадобится пластиковая бутылка. Отрезаем горловину и туда заливаем жидкость на будущую колбасу. Отправляем в холодильник на один час. Можно пробовать на вкус.

Домашняя вареная колбаса не содержит никаких вкусовых добавок и консервантов, поэтому ее спокойно можно давать даже детям.

Читайте также:

Луковый мармелад — рецепт приготовления идеальной закуски к мясу или на бутерброды

Что нужно добавить в тесто, чтобы пельмени и вареники не разваривались

Как приготовить идеальную жареную картошку — рецепт, который стоит повторить дома