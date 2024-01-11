Не только зубы: 10 вещей, которые вы можете отчистить зубной пастой

Зубную пасту можно использовать не только для чистки зубов. Также с ее помощью можно сделать свой дом гораздо чище.

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Зубная паста — это основной продукт домашнего обихода, который имеет множество удивительных применений. Скромный тюбик зубной пасты можно использовать для чистки, полировки и даже с ее помощью удалять потертости на обуви. Об этом пишет BHG.

Мягкие абразивные ингредиенты зубной пасты, которые созданы для мягкого удаления налета с зубов, можно также использовать для того, чтобы основательно убраться в своем доме.

Когда дело доходит до советов или лайфхаков по чистке, связанных с использованием зубной пасты, имейте в виду, что речь идет о белой зубной пасте.

Не используйте гелевую зубную пасту, зубную пасту с углем, цветную зубную пасту для детей или отбеливающую зубную пасту.

10 вещей, которые можно очистить зубной пастой

Медные изделия

Используйте зубную пасту и мягкую ткань, чтобы отполировать медь и удалить налет. Нанесите зубную пасту на металл мягкими круговыми движениями. Когда отчистите пятна, сполосните изделие горячей водой и насухо отполируйте чистой тканью. При сильном потускнении нанесите зубную пасту и оставьте ее на несколько минут, прежде чем отполировать и промыть.

Пятна от карандаша и маркера

Когда маленькие художники используют стены, полы, деревянную мебель или другие твердые поверхности в качестве холста для своих творений, нарисованных карандашами или маркерами, удалите их с помощью зубной пасты. Пальцем нанесите небольшое количество зубной пасты на эту область, затем круговыми движениями втирайте ее влажной тканью из микрофибры и уберите пятно от карандаша или маркера.

Инструменты для укладки волос

Горячие инструменты, используемые для укладки волос, такие как утюжки, щипцы для завивки и горячие расчески, со временем могут загрязниться. Используйте зубную пасту, чтобы удалить остатки средств для укладки, масла, естественным образом содержащиеся в волосах, и омертвевшую кожу. Нанесите немного зубной пасты на сухую ткань и энергично потрите поверхность, чтобы удалить грязь. Затем вытрите остатки зубной пасты и продукта влажной тканью и дайте инструменту для укладки высохнуть перед использованием.

Утюг

Как и в случае с инструментами для горячей укладки, на подошве утюга со временем могут образоваться отложения, которые влияют на его производительность. Используйте зубную пасту, чтобы удалить загрязнения. Только подождите, пока утюг не остынет. Нанесите небольшое количество зубной пасты на сухую ткань, отполируйте остатки, а затем протрите утюг чистой влажной тканью.

Хромовые детали

Используйте зубную пасту для очистки хромированных деталей, нуждающихся в быстрой полировке. Нанесите небольшое количество зубной пасты и полируйте, пока хромированные детали не заблестят.

Противотуманные фары

Если фары вашего автомобиля светят чуть менее ярко, чем раньше, отполируйте их зубной пастой до состояния почти новых. Выдавите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань из микрофибры или губку и энергично потрите фары круговыми движениями, чтобы удалить грязь, смолу, следы насекомых и отполировать небольшие царапины. Затем протрите фары чистой влажной тряпкой.

Подошвы кроссовок

Если резиновая подошва кроссовок испачкалась, очистите ее зубной пастой. Нанесите на подошву немного зубной пасты с помощью старой зубной щетки и хорошенько почистите ее. Используйте влажную ткань, чтобы вытереть грязь и зубную пасту.

Потертости с кожаной, лакированной или виниловой обуви

Тот же прием для удаления потертостей можно использовать с кожаной, лакированной и виниловой обувью. Нанесите немного зубной пасты на мягкую ткань и вотрите ее в потертость легкими круговыми движениями. Затем отполируйте обувь и высушите ее мягкой тканью.

Чистка клавиш фортепиано.

Клавиши современных фортепиано изготовлены из пластика, а старинные — из слоновой кости. Оба типа клавиш фортепиано можно безопасно очистить с помощью зубной пасты. Сначала протрите клавиши старой зубной щеткой, а потом влажной мягкой тканью.

Устраните запахи еды

Стойкие запахи еды на руках, разделочных досках и контейнерах для хранения продуктов можно быстро устранить с помощью зубной пасты. Просто замените мыло для рук или посуды зубной пастой, а затем вымойте и ополосните, как обычно.

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