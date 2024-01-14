Рулет из лаваша с ветчиной и свежими овощами: рецепт вкусной закуски

Рулет из лаваша с ветчиной, огурцами и болгарским перцем готовится быстро и просто, но при этом получается очень аппетитным и эффектным блюдом.

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Рулет из лаваша с ветчиной и овощами — отличный вариант быстрого и вкусного перекуса. Легкий, но в то же время сытный, он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола, пишет Ivona.

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 лист;

ветчина — 150 г;

свежие огурцы — 2 штуки;

болгарский перец — 1 штука;

твердый сыр — 100 г;

листья салата — по вкусу;

майонез — 3 столовые ложки;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте ветчину тонкими полосками. Огурцы и болгарский перец вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Сыр натрите на крупной терке.

Шаг 2. Расстелите лаваш на ровной поверхности. Смажьте его тонким слоем майонеза.

Шаг 3. Уложите на лаваш листья салата, затем равномерно распределите ветчину, огурцы и болгарский перец. Посыпьте сверху тертым сыром.

Шаг 4. Аккуратно сверните лаваш в рулет. Если нужно, используйте зубочистки, чтобы закрепить края.

Шаг 5. Нарежьте рулет на порционные кусочки и уложите на блюдо.

Шаг 6. Украсьте рулет свежей зеленью перед подачей.

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