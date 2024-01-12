Конфетные яблоки: простой рецепт вкусного и полезного десерта
Запеченные яблоки – это простой рецепт вкусного диетического десерта. И они получаются невероятно нежными.
Запеченные карамелизированные яблоки, или конфетные яблоки – вкусный десерт, очень простой в приготовлении. Идеально подходит для вкусной закуски или подачи в конце трапезы с шариком ванильного мороженого. Они получаются пикантными, ароматными и невероятно вкусными. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di peperosa.
Конфетные яблоки
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- 30 г изюма;
- 2 столовые ложки меда;
- Порошка корицы;
- 30 г миндаля;
- 50 г черники;
- 2-3 палочки корицы;
- 2-3 звездочки аниса;
- 3-4 гвоздики;
- 250 мл воды;
- коричневый сахар.
Замочите изюм в воде на 10 минут. Измельчите миндаль и добавьте его в миску с отжатым изюмом, черникой, чайной ложкой корицы, щедрой ложкой меда и тщательно перемешайте.
Яблоки вымойте, удалите сердцевину, небольшим ножом слегка расширьте пространство внутри яблока. Наполните яблоки миндальной смесью, затем поместите их в форму для запекания.
Аккуратно влейте воду в форму для запекания, добавьте палочки корицы, бадьян и гвоздику. Распределите ложку меда по поверхности всех яблок и посыпьте коричневым сахаром.
Выпекать в горячей духовке при температуре 175° примерно 50 минут.
Подавайте горячими с шариком ванильного мороженого.
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