Яблочный пирог: как приготовить вкусный десерт из простых ингредиентов

Яблоки, корица и мука – основа этого вкуснейшего пирога. Он получится чуть влажным и невероятно нежным.

Related video

Яблоки всегда были бесспорными главными героями домашних десертов, например, этот неподвластный времени яблочный пирог, вкусный, мягкий и ароматный. Это лучший зимний десерт, который только можно пожелать. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Это простая версия классического яблочного пирога, который идеально подходит для того, чтобы побаловать себя вкусным лакомством вместе со своими близкими.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

яблоки 700 г очищенных;

сахар 200 г;

мука 250 г;

сливочное масло 100 г;

молоко цельное (комнатной температуры) 150 г;

яйца (комнатной температуры) 2 штуки;

1 лимон;

разрыхлитель для тортов 16 г;

молотая корица ½ чайной ложки;

щепотка соли и сахарная пудра для украшения.

Чтобы приготовить яблочный пирог, сначала очистите яблоки, нарежьте их дольками и удалите сердцевину. Затем нарезаем их тонкими ломтиками. Добавьте яйца и сахар в миску.

Взбейте электрическим венчиком и, как только смесь станет легкой и пышной, добавьте щепотку соли. Затем добавьте теплое сливочное масло и корицу.

Добавьте тертую цедру лимона и снова перемешайте. Просейте муку и разрыхлитель. Еще раз перемешайте венчиком, медленно добавляя молоко. У вас должна получиться однородная кремообразная смесь

Положите в тесто яблоки и перемешайте. Переложите смесь в форму диаметром 22 см, смазанную маслом и посыпанную сахаром.

Выровняйте поверхность и готовьте в предварительно разогретой духовке при температуре 180° в течение 55 минут. Прежде чем вынимать пирог из духовки, проверьте его зубочисткой, затем дайте ему остыть и вытащите из формы. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Храните яблочный пирог при комнатной температуре, желательно под стеклянным колпаком, максимум 2-3 дня. Готовый торт можно заморозить.

Если вы не любите корицу, можно приправить десерт ванилью. Чтобы сделать яблочный пирог сытнее, в смесь можно добавить кедровые орешки или изюм.

Читайте также:

Все дело в цвете. Ученые раскрыли тайну красных яблок и их пользы для организма.

Идеальны к завтраку. Как приготовить французские тосты с яблоками.

Сладкое лакомство к чаю: рецепт яблочного печенья.