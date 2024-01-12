Понадобится всего 3 ингредиента — как в домашних условиях приготовить крем-сыр Филадельфия

Крем-сыр — довольно популярный ингредиент для приготовления завтраков и различных блюд. В последнее время этот продукт приобрел большую популярность. С ним готовлю бутерброды, блины, разного рода закуски, добавляют в суши и другие блюда. Именно поэтому часто можно заметить, как в магазине, люди берут с полочек этот продукт.

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Стоимость этого продукта в магазине колеблется от 70 гривен за 125 граммов и выше. Однако, знали ли вы, что крем-сыр "Филадельфия" легко готовится в домашних условиях? На вкус его не отличить от магазинного, но он значительно полезнее и бюджетнее. Рецептом, как приготовить крем-сыр "Филадельфия" дома из всего трех ингредиентов, поделилась шеф-повар Виктория.

Ингредиенты

300 граммов сметаны с жирностью 20%;

300 граммов греческого йогурта с жирностью 8%;

1 чайная ложка лимонного сока;

1/2 чайная ложка соли.

Из указанного количества ингредиентов вы получите ориентировочно 350 граммов крем-сыра.

Способ приготовления

Шаг 1

Берем глубокую миску, в нее добавляем греческий йогурт с жирностью не более 8% и сметану с жирностью 20%. К ним добавляем соль и сок лимона. Сок лимона можно взять тот, что из магазина, или свежевыжатый из лимона. Все тщательно перемешать до однородности.

Шаг 2

Далее нам необходимо сделать конструкцию из кастрюли, дуршлага, марли или муслина. Выкладываем на кусок марли готовую массу, накрываем и оставляем в кастрюле, дуршлаге и марле в холодильнике на ночь.

Шаг 3

Уже утром от нашего сыра отойдет сыворотка и его спокойно можно пробовать.

Это рецепт сыра идеально подходит как на бутерброды, так и для других блюд. Он вкуснее магазинного, однако 100% не содержит лишних вкусовых добавок или консервантов. Обязательно сохраните себе этот рецепт и готовьте его для своих родных.

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