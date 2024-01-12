Салат с пекинской капустой, ветчиной и огурцом: пошаговый рецепт

Незатейливый и очень аппетитный салат с пекинской капустой, наверняка, понравится вашим домашним и гостям. Рецепт довольно простой, и что самое главное, готовится такая закуска всего лишь 15-20 минут. Для заправки можно использовать не только майонез, но и сметану с горчицей.

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Салат с пекинской капустой, ветчиной и свежим огурцом — отличный вариант для праздничного стола или легкого обеда. Это блюдо сочетает в себе хрустящую свежесть овощей и насыщенный вкус ветчины, что делает его идеальным выбором для любого случая, пишет Вкус инфо.

Ингредиенты:

пекинская капуста — 200 г

ветчина — 150 г

свежий огурец — 1 штука

яйца куриные вареные — 2 штуки

майонез — 3 столовые ложки

чеснок — 1 зубчик

соль и черный молотый перец — по вкусу

зелень для украшения (укроп, петрушка)

Приготовление:

Шаг 1. Пекинскую капусту нарежьте тонкими полосками и поместите в салатник.

Шаг 2. Ветчину нарежьте кубиками или полосками и добавьте к капусте.

Шаг 3. Огурец вымойте и нарежьте тонкими кружочками или полосками, добавьте к остальным ингредиентам. Для пикантности вкуса свежий огурец можно заменить на маринованный.

Шаг 4. Яйца отварите вкрутую, охладите, затем нарежьте кубиками или полосками и добавьте в салатник.

Шаг 5. Смешайте майонез с выдавленным через пресс чесноком, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 6. Аккуратно перемешайте салат и добавьте заправку. Украсьте свежей зеленью.

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