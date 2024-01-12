Как приготовить макароны так, чтобы они не слипались: 8 правил

Несмотря на относительно короткое время приготовления макарон или пасты, часто случается, что в итоге продукт слипается. Причин этому может быть немало: от недостаточного количества воды до несоблюдения времени готовки.

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Кажется, нет ничего проще чем сварить макароны или спагетти. Однако многие не раз сталкивались с ситуацией, когда готовый продукт слипался и превращался в один сплошной комок. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказал ресурс Taste of Home.

Всегда добавляйте макароны в кипящую воду

Большинство рецептов пасты относительно просты, но требуют терпения, пока вода закипит. Ждать может быть трудно, особенно когда вы голодны, но добавлять макароны в некипящую воду — плохая идея. Это приведет к тому, что лапша слипнется, и в итоге вы получите липкую текстуру.

Не забудьте мешать

Если вам не нравятся спагетти, которые слипаются, вам следует помешивать макароны во время приготовления. Хорошо перемешайте макароны, как только они попадут в воду, а затем еще раз в середине и ближе к концу приготовления.

Не добавляйте масло в воду

Если вы не поливаете макароны соусом или готовите их для последующего разогрева, добавьте в кипящую воду немного оливкового масла. Масло покрывает лапшу, гарантируя, что она не слипнется. Однако делать этого не рекомендуется в других ситуациях, поскольку масло предотвратит прилипание соуса к лапше. В результате вы получите "голую" лапшу, окруженную соусом.

Посыпьте свежую лапшу мукой

При приготовлении домашней пасты очень важно использовать много муки или манной крупы. Свежее тесто выделяет влагу, в результате чего лапша безвозвратно слипается. Посыпьте листы перед тем, как разрезать их, и снова посыпьте нарезанную лапшу мукой, прежде чем разделить ее на порции.

При приготовлении домашней лапшы не жалейте на нее муки для посыпки Фото: Freepik

Не готовьте макароны слишком рано

Если ваша лапша будет готова раньше, чем соус для пасты, она обязательно слипнется в дуршлаге. Вы можете смешать макароны с небольшим количеством масла, но это предотвратит прилипание соуса к макаронам. Если вы решите промыть ее холодной водой, это смоет крахмалы, которые помогают соусу прилипать. Вместо этого рассчитайте время приготовления так, чтобы макароны попали в соус сразу же, как сварятся.

Используйте много воды

Макароны готовятся лучше всего, когда у них достаточно места. Не кладите свою любимую лапшу в крошечную кастрюлю и минимумом воды. Во время приготовления макароны выделяют крахмал, что приводит к липкости без достаточного количества воды. На 450 граммов макарон следует взять 3-4 литра воды и большую кастрюлю.

Не экономьте на соли

Необходимо солить воду, в которой варятся макароны, чтобы они получились ароматными. В идеале на каждые 450 граммов макарон нужно 0,5-1 ст. л соли.

Не ломайте длинную лапшу

Разламывание длинных макарон, таких как спагетти, помогает им поместиться в кастрюлю, но это не лучшая практика. Вместо этого поместите один конец макарон в кипящую воду и осторожно опускайте ложкой лапшу, пока она не станет мягкой.

Контролируйте готовность

Неизвестно, что хуже: жевательные, жесткие макароны с твердой основой или мягкие, полностью переваренные макароны. Найдите эту золотую середину, научившись готовить пасту "аль денте". Это значит, что готовые макароны должны быть чуть твердоватыми внутри. Для варки в большинстве случаев требуется 8-10 мин. и лучше все это время быть на кухне и следить за пастой. Как правило, чтобы получилась правильная консистенция пасты, из времени, указанного на упаковке, нужно вычесть 1-2 мин. Но лучше попробовать пасту, и если степень готовности не подходит (паста чересчур аль денте), увеличивайте время варки на 30 сек и пробуйте, еще на 30 сек и снова пробуйте. Так вы найдете свой идеал.

Фото: Freepik

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