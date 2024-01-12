Баба-шарпанина — как приготовить древний традиционный украинский пирог

Баба-шарпанина — аутентичное украинское блюдо, которому более двух веков. Простыми словами, это пирог из пресноводной рыбы, который незаслуженно забыт в украинской кухне О блюде под названием баба-шарпанина упоминал в своем рассказе "Энеида" украинский писатель Иван Котляревский. Это блюдо было любимым лакомством царя Латина.

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Для приготовления этого блюда советуют брать пресноводную рыбу, такую как, например, судак, однако ее спокойно можно заменить и на другие разновидности рыбы. Попробуйте приготовить это блюдо по рецепту от участницы 12 сезона кулинарного шоу "Мастер шеф" Мирославы Пекарюк.

Ингредиенты

300 граммов дорадо;

200 граммов филе минтая;

2 луковицы;

1 морковка;

лавровый лист;

черный перец горошком;

сушеный корень петрушки;

соль;

черный молотый перец;

300 миллилитров рыбного бульона;

200 граммов предварительно просеянной муки.

Способ приготовления

Шаг 1

Берем большую кастрюлю в которой будем готовить бульон из рыбы и саму рыбу, которая станет основой для пирога. Конечно рыбу предварительно надо очистить от чешуи и помыть. В данном случае берем дорадо и филе минтая. Конечно для приготовления можете использовать и другие виды рыбы. К бульону также необходимо добавить целую морковь, очищенный лук, несколько лавровых листов, черный перец горошком, корень петрушки. Все залить водой до верха и отправить вариться.

Шаг 2

Когда бульон закипел, солим его и варим еще полчаса после кипения (не забываем в процессе варки собирать пену сверху).

Шаг 3

Когда бульон сварился, вынимаем из него рыбу, процеживаем его и оставляем охлаждаться.

Шаг 4

Готовую рыбу отделяем от костей и рвем на кусочки. Важно следить, чтобы не было косточек.

Шаг 5

Отдельно жарим нарезанный кубиком лук до золотистости, к нему добавляем нарезанную кубиком отваренную морковь, которая была в бульоне, солим, перчим и еще немного жарим.

Шаг 6

Далее готовим тесто. Для этого в основу берем отваренный бульон рыбы. Его соединяем с мукой, немножко солим и вымешиваем тесто. По консистенции тесто должно напоминать жидкую кашу, или густую сметану.

Шаг 7

Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем в нее предварительно приготовленные кусочки рыбы, сверху выкладываем зажарку, заливаем нашим тестом и ставим запекаться в духовой шкаф на 40-50 мин при температуре 180 градусов. Вынимаем, когда тесто набухнет и зарумянится.

Шаг 8

Посыпаем сверху бабу-шарпанину зеленым луком, отрезаем такой добротный кусок и наслаждаемся нереальным вкусом этого древнего украинского блюда.

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