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Александр Авраменко предложил упражнение для борьбы с суржиком (видео)

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Фото: freepik | Фото иллюстративное

Педагог называет суржик языковым мусором. Он предлагает искоренять его из своей речи.

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Украинский филолог Александр Авраменко продемонстрировал упражнение, которое помогает определить суржик. Об этом известный педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Языковед спросил, сколько ошибок в предложении: "В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тому не получиться поїхати на море".

Оказалось, что их здесь аж три:

  1. Правильно говорить "в наступному році", или "наступного року".
  2. Не "співпадати", а "збігатися". Так же не "співпадіння", а "збіг".
  3. Не "получиться" — а "вийде".

"Наступного року наші відпустки не збігаються, тому не вийде поїхати до моря", — так звучит исправленный вариант предложения.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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