Жульен с курицей, картошкой и грибами в горшочках: простое и аппетитное блюдо
Жульен в горшочках — это не только вкусное, но и красивое блюдо, которое порадует ваших близких и гостей.
Жульен с курицей, картошкой и грибами в горшочках – это изысканное и питательное блюдо, идеально подходящее для любых случаев. Нежная курица, ароматные грибы и мягкая картошка в сочетании с кремовым соусом и золотистой сырной корочкой создают неповторимый вкус, который оценит каждый гурман, сообщает 1000.menu.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- шампиньоны – 200 г;
- картофель – 2-3 средних клубня;
- лук – 1 штука;
- сливки 10-15% – 200 мл;
- твердый сыр – 100 г;
- пшеничная мука – 2 столовые ложки;
- масло сливочное – 50 г;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень для украшения.
Приготовление:
Шаг1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Грибы нарезать тонкими пластинами. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук мелко нашинкуйте.
Шаг 2. На сковороде с растопленным сливочным маслом обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте курицу и грибы, жарьте до готовности. Посыпьте мукой, перемешайте и влейте сливки. Тушите на медленном огне 5-7 минут. Приправьте солью и перцем.
Шаг 3. В горшочки уложите слоями: сначала картофель, затем курица с грибами. Повторите слои.
Шаг 4. Посыпьте каждый горшочек натертым сыром. Запекайте в духовке при 180°C до золотистой корочки, около 20-25 минут.
Шаг 5. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
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