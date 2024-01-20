Филе минтая в кляре на сковороде: вкусный и легкий рецепт

Филе минтая в кляре — это прекрасный выбор для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусным и сытным блюдом. Простота приготовления и изысканный вкус сделают это блюдо одним из любимых в вашем доме.

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Филе минтая в кляре — это простое и в то же время изысканное блюдо, которое подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Хрустящая золотистая корочка и нежное рыбное мясо внутри — настоящее удовольствие для гурманов, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления рыбы таким простым способом понадобятся следующие продукты:

филе минтая — 4 куска;

пшеничная мука — 100 г;

куриное яйцо — 2 штуки;

молоко — 100 мл;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка филе.

Нарежьте филе минтая на порционные куски. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Приготовление кляра.

В глубокой миске смешайте муку, яйца и молоко до однородной консистенции. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Обжаривание рыбы.

Обваляйте каждый кусок филе в кляре, обеспечивая равномерное покрытие. Нагрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе с каждой стороны до золотистой корочки.

Шаг 4. Подача.

Подавайте горячими, украсив зеленью и ломтиками лимона для свежести.

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