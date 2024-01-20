Филе минтая в кляре на сковороде: вкусный и легкий рецепт
Филе минтая в кляре — это прекрасный выбор для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусным и сытным блюдом. Простота приготовления и изысканный вкус сделают это блюдо одним из любимых в вашем доме.
Филе минтая в кляре — это простое и в то же время изысканное блюдо, которое подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Хрустящая золотистая корочка и нежное рыбное мясо внутри — настоящее удовольствие для гурманов, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления рыбы таким простым способом понадобятся следующие продукты:
- филе минтая — 4 куска;
- пшеничная мука — 100 г;
- куриное яйцо — 2 штуки;
- молоко — 100 мл;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
Шаг 1. Подготовка филе.
Нарежьте филе минтая на порционные куски. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Приготовление кляра.
В глубокой миске смешайте муку, яйца и молоко до однородной консистенции. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 3. Обжаривание рыбы.
Обваляйте каждый кусок филе в кляре, обеспечивая равномерное покрытие. Нагрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе с каждой стороны до золотистой корочки.
Шаг 4. Подача.
Подавайте горячими, украсив зеленью и ломтиками лимона для свежести.
Читайте также:
Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза
Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда