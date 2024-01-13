Быстрый и вкусный завтрак из самых доступных продуктов: картофельные маффины
Маффины — это небольшие порционные кексы или выпечка, которые часто готовят в специальных формах. Это блюдо отлично подходит для вкусного завтрака или быстрого перекуса.
Картофельные маффины — это оригинальное и очень удобное блюдо для быстрого завтрака, которое идеально подойдет тем, кто ценит свое время, но не хочет жертвовать вкусом. Маффины по этому рецепту готовятся очень просто, а продукты для них нужны самые доступные: картофельное пюре, колбаса, сыр и соленые огурцы. Простым рецептом быстрого и вкусного завтрака поделился сайт Smak.Ua.
Ингредиенты:
- картофельное пюре — 250 г;
- колбаса — 70 г;
- сыр — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Наполните формочки для маффинов картофельным пюре чуть больше чем наполовину. По желанию, из пюре можно сформировать бортики до верха формы.
Шаг 2
Мелко нарежьте сыр и колбасу.
Шаг 3
Добавьте к сыру и колбасе сырое яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Шаг 4
Выложите смесь сыра и колбасы на картофельное пюре в формочках.
Шаг 5
Сверху уложите кружочки огурца и слегка смажьте сметаной.
Шаг 6
Поставьте формочки в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.
Шаг 7
Готовые маффины остудите не вынимая из формы на решетке. Затем аккуратно выложите их на тарелки, украсьте зеленью и подавайте к столу.
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