Как правильно чистить деревянные ложки и лопатки, чтобы они служили дольше

Обеспечьте максимальную чистоту деревянных ложек и других кухонных принадлежностей, не повреждая их при этом. И тогда они будут долго вам служить.

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Деревянные ложки и посуда — одни из самых прочных инструментов для приготовления пищи. Древесина — прочный натуральный материал, но она также может быть чувствительна к агрессивным химикатам, влаге и сильному жару. А поскольку древесину нельзя подвергать длительному воздействию воды, каждый предмет необходимо мыть вручную. Как же правильно чистить деревянные ложки и другие кухонные принадлежности, чтобы продлить срок их службы и эффективность на кухне. Об этом пишет BHG.

Чистка деревянных ложек и столовых приборов кажется довольно простой, но есть несколько простых и простых способов продлить срок службы этих вневременных кухонных инструментов.

Не используйте посудомоечную машину для чистки деревянной посуды. Вода под давлением в посудомоечной машине может повредить деревянную посуду, а сильная жара в режиме сушки может деформировать древесину.

Не погружайте и не замачивайте деревянную посуду на длительное время. Они могут деформироваться или трескаться.

Не используйте сильное абразивное химическое мыло, которое может разрушить древесину. Простое лучше всего. Подойдет обычное средство для мытья посуды.

Как правильно чистить деревянные ложки и деревянную посуду

Сразу после использования промойте посуду в раковине под теплой водой, чтобы удалить остатки пищи. Деревянная посуда легко впитывает запахи и пятна, поэтому не пропускайте полоскание. Избегайте очень горячей воды; вместо этого выберите осторожное полоскание под теплой водой.

Затем вымойте вручную деревянную ложку или посуду мягким мылом для мытья посуды и теплой водой. Нанесите небольшое количество средства для мытья посуды на ткань, губку или неабразивную щетку. Для эффективной мойки очистите все поверхности посуды круговыми движениями, в том числе вдоль ручки и всех щелей.

Чтобы предотвратить затхлость и растрескивание, полностью высушите деревянную кухонную утварь перед хранением на воздухе. Протрите и промокните их чистой тканью или бумажным полотенцем. Для улучшения циркуляции воздуха сушите деревянные ложки и лопатки вертикально. Когда все высохнет, уберите кухонные принадлежности в прохладное проветриваемое место.

Можно чистить деревянные ложки и лопатки пищевой содой, дистиллированным белым уксусом, или даже перекисью водорода для особо устойчивых пятен.

Отличный способ защитить деревянную посуду от высыхания и растрескивания — нанести масло. После того как посуда будет вымыта и высушена, нанесите тряпкой небольшое количество масла или воска. Оставьте масло на 10 минут и вытрите излишки.

Когда следует менять деревянные ложки и кухонные принадлежности

Хотя деревянная посуда прочная и долговечная, ее тоже нужно менять. Если она выглядит хорошо, это не значит, что ей не требуется замена. Примерно каждые пять лет вам следует заменять деревянные кухонные принадлежности.

Если они треснули, деформировались, или на них видны пятна плесени, замените их немедленно.

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