Маффины из курицы: простой рецепт сытного перекуса
Для приготовления маффинов можно взять как грудинку, так и филе из бедра. И то, и то будет одинаково вкусно.
Нежные и сытные маффины из курицы – хорошая идея как для пикника летом, так и для перекуса или полноценного угощения для гостей на праздничный стол. Готовить их очень просто, если воспользоваться советами из кулинарного блога "Сборник рецептов".
Маффины из курицы
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт;
- сыр – 100 гр;
- свежая зелень.
- Для заливки:
- молоко – 130 мл;
- Яйца — 2 шт.
- сметана – 3 ст. л;
- мука – 3 ст. л;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе отварить в подсоленной воде и мелко порезать. Добавить мелко порубленную зелень.
Далее необходимо приготовить заливку. Для этого нужно смешать сметану с яйцами, мукой, молоком, добавить специи по вкусу. Часть заливки добавить к куриному филе и перемешать.
Смесь с куриным филе выложить по формам, смазанным маслом, и добавить по 2-3 столовые ложки заливки, посыпать сверху тертым сыром.
Духовку разогреть до 190 градусов и выпекать маффины 20 минут. Проверить готовность с помощью зубочистки.
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