Люля-кебаб в духовке: рецепт сочного мясного блюда

Для приготовления люля-кебаба не обязательно иметь гриль. Его можно приготовить в духовке, и он получится не менее вкусным.

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Люля-кебаб – блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Его можно легко приготовить в домашних условиях, и для этого не обязательно разжигать мангал: вполне достаточно будет обыкновенной духовки. Рецептом блюда поделились в блоге "Простые рецепты".

Люля-кебаб в духовке

Ингредиенты:

фарш – 1 кг;

крупный лук – 3 шт;

болгарский перец – 1 шт;

морковь – 1 шт;

картофель – 2-3 шт;

чеснок – 4 зубчика;

яйца – 2 шт;

соль, перец, специи по вкусу;

зелень.

Способ приготовления:

Лук почистить и натереть на крупной терке, морковь тоже натереть так же. Перец очистить от плодоножки и семян, мелко порезать. К фаршу добавить натертую морковь, измельченный лук, болгарский перец, морковь, зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйца, соль и специи. Все хорошо перемешать и отбить. Сформировать люля — кебабы, сложить их на противень, смазанный растительным маслом. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Перед подачей посыпать маринованным луком с зеленью.

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