Люля-кебаб в духовке: рецепт сочного мясного блюда
Для приготовления люля-кебаба не обязательно иметь гриль. Его можно приготовить в духовке, и он получится не менее вкусным.
Люля-кебаб – блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Его можно легко приготовить в домашних условиях, и для этого не обязательно разжигать мангал: вполне достаточно будет обыкновенной духовки. Рецептом блюда поделились в блоге "Простые рецепты".
Люля-кебаб в духовке
Ингредиенты:
- фарш – 1 кг;
- крупный лук – 3 шт;
- болгарский перец – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- картофель – 2-3 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- яйца – 2 шт;
- соль, перец, специи по вкусу;
- зелень.
Способ приготовления:
Лук почистить и натереть на крупной терке, морковь тоже натереть так же. Перец очистить от плодоножки и семян, мелко порезать. К фаршу добавить натертую морковь, измельченный лук, болгарский перец, морковь, зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйца, соль и специи. Все хорошо перемешать и отбить. Сформировать люля — кебабы, сложить их на противень, смазанный растительным маслом. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Перед подачей посыпать маринованным луком с зеленью.
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