Семь типов токсичных мужчин: счастья с ними не видать, поэтому бегите без оглядки

В начале отношений с мужчиной не все женщины обращают внимание на так называемые "красные метки". Если вы сразу не заметите, что рядом с вами токсичный человек, то отношения с ним затянут вас на дно.

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Отношения должны приносить радость, удовлетворение и чувство безопасности. Однако, некоторые мужчины могут вести себя токсично, что негативно сказывается на партнерах и взаимоотношениях. Существует семь типов токсичных мужчин, отношения с которыми могут быть вредными и не приведут к чему-то хорошему, сообщает РБК-Украина.

От каких мужчин лучше держаться подальше:

1. Эгоцентрик.

Эгоцентричный мужчина всегда ставит свои потребности и желания на первое место. Он может игнорировать или пренебрегать чувствами партнера, считая свои интересы более важными. Отношения с таким человеком часто приводят к чувству одиночества и недооцененности у партнера.

2. Контролирующий.

Контролирующие мужчины часто пытаются управлять каждым аспектом жизни своего партнера, от личного пространства до социальных связей. Такое поведение не только ограничивает свободу партнера, но и создает атмосферу давления и стресса.

3. Манипулятор.

Манипулятор использует эмоциональные игры, чтобы достичь своих целей в отношениях. Он может использовать вину, стыд или ложь, чтобы управлять своим партнером. Такие отношения часто характеризуются отсутствием доверия и эмоционального благополучия.

4. Импульсивный и жестокий.

Сначала вы можете этого не замечать. Если мужчина на вас кричит или даже замахивается — с ним счастья не будет. Затем он может раскрыть себя полностью, и вам точно не стоит ждать этого момента. Первые "звоночки" жестокости — наглость к другим и поступки, которыми он хочет показать, что лучше других.

5. Ловелас.

Существуют мужчины, которые гордятся тем, что покорили сердца многих женщин. И такому мужчине всегда будет мало одной женщины. Распознать такого ловеласа довольно просто — он точно красавчик, он будет очень нежным и отзывчивым, но после первого свидания исчезнет. Искать его для продолжения отношений точно не стоит.

6. Альфонс.

Это молодой меркантильный мужчина, который обманным путем хочет прожить свою жизнь — за счет девушки. Действует он по стандартной схеме: знакомится с девушкой, затем постепенно входит в ее доверие. Мужчина находится рядом в любую сложную минуту: масло в машине поменять, из магазина встретить, лампочку вкрутить. Только парадокс в том, что он никогда не платит — ни за масло, ни за лампочку, ни за покупки в магазине. Он создает иллюзию незаменимости, дает чувство заботы и поддержки. Главная цель альфонса — не просто получить какую-то сумму, а сесть на шею женщине.

7. Маменькин сынок.

Такие мужчины настолько мысленно и морально привязаны к маме. Женщина им нужна только для секса и продолжения рода. Ведь маме нужны внуки, о которых она так мечтает. Если что-то происходит в жизни, они сразу поделятся этим с мамой. Если выбирать между свиданием и помочь маме, он всегда выберет второе. Потому что маме срочно надо.

Важно уметь распознавать токсичное поведение и защищать свои границы. Здоровые отношения строятся на взаимоуважении, доверии и поддержке. Если вы обнаруживаете в своем партнере черты токсичности, важно задуматься о своем благополучии и возможности построения здоровых отношений.

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