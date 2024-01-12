Новое прочтение: рецепт винегрета с авокадо и орехами
Кто-то добавляет в винегрет фасоль, кто-то капусту — свежую или квашеную. Евгений Клопотенко по-новому посмотрел на рецепт известного блюда.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает поэкспериментировать с хорошо известным салатом и добавить в него новые ингредиенты. Рецептом ресторатор делится на своем сайте.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 свекла;
- 1 морковь;
- 100 г лесных орехов (или любых по вкусу);
- 1 авокадо;
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла;
- 1-2 ст. л. бальзамического уксуса;
- 1 ч. л. французской горчицы в зернах;
- по вкусу соль и перец.
Для начала свеклу и морковь тщательно вымываем щеточкой и обсушиваем бумажным полотенцем. Заворачиваем овощи в фольгу и запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 1-1,5 часа в зависимости от размера овощей. Морковь готовится быстрее, поэтому ее можно достать и раньше.
После этого даем свекле и моркови полностью остыть и после этого очищаем. Нарезаем средним кубиком.
Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и ложкой достаем мякоть. Нарезаем таким же кубиком, как морковь со свеклой. Добавляем к овощам 100 г лесных орехов.
Добавляем 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Добавляем по вкусу соль и перец.
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