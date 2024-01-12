Почему нельзя хватать кошку за шкирку: ветеринары назвали 6 последствий

Хватание кошки за загривок может причинить ей серьезную боль и стресс, а так же чревато для человека последствиями. Вырываясь, напуганное животное может укусить или поцарапать хозяина.

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Когда кошка напакостила в доме, перевернув вазон, поцарапав обои или оставив затяжки на шторах, некоторые владельцы в порыве злости хватают животное за загривок (или в простонародье за шкирку), чтобы наказать его таким способом или перенести подальше от места инцидента. Однако ветеринары категорически не советуют этого делать. Подобный захват домашнего питомца таким образом чреват последствиями. Что говорят специалисты по этому поводу, собрала в своем блоге писательница и эксперт по домоводству Марта Стюарт.

По словам ветеринаров, кошек хватают за шкирку только в ограниченных случаях: их мамы в детстве, когда переносят котят с места на место, и во время спаривания. В дикой природе хищник может так схватить кошку во время драки, чтобы обездвижить ее. Для нее это ассоциируется с опасностью, поэтому людям категорически так делать нельзя.

Не стоит забывать, что у котят кожа на загривке эластичная, но так будет не всегда. Поэтому кошки не носят их за шкирку после двух месяцев. При взрослении животные набирают вес, а их кожа грубеет и теряет первоначальную эластичность. Если взять кота за загривок и оторвать от земли, то можно навредить ему не только физически, но и психологически.

Беспокойство

Хотя вы можете рассматривать это как способ отругать или сдержать непослушную кошку, если вы возьмете ее за шкирку, это может вызвать у нее большой стресс.

"Такое действие со стороны человека лишает кошку возможности контролировать окружающую среду и движения, что может вызвать страх и беспокойство и привести к тому, что она отмахнется от вас или убежит", — говорит Уитни Миллер, главный ветеринар Petco.

Агрессия

Если вы будете хватать кошку за загривок, это может иметь не дисциплинарный, а совершенно противоположный эффект, сделав животное агрессивным. Хватание за шкирку может разозлить кошку, напугать ее и причинить ей боль. Гораздо лучший способ удержать кошку — медленно и осторожно подойти к ней, удерживая ее неподвижно, объясняет доктор Гэрри Рихтер, основатель Ultimate Pet Nutrition.

Недоверие

Хватание за шкирку не только является контрпродуктивным способом удержать или обездвижить ее, но также может привести к отсутствию доверия между вами и вашим питомцем.

"Людям никогда не следует держать или удерживать кошку за шкирку, поскольку это может поставить под угрозу их доверие к человеку, который с ними так обращается. Со временем ваша кошка может связать с вами боль, которую она чувствует, и это заставит ее бояться вас", – добавила доктор Миллер.

Попытка наказать животное, таская его за шкирку, чревата недоверием со стороны вашего питомца Фото: Freepik

Боль

Если хватать за шкирку взрослого кота, то он будет испытывать боль. Набранный вес усиливает натяжение. Резкий захват приводит к болезненному пережиманию мышц шеи и разрыванию кожи, что чревато повреждением позвоночника и передавливанием горла.

Риск получить травму

Вырывающийся кот, которого держат за холку, может навредить не только себе, но и владельцу. Стараясь защититься и спастись от боли, он активно бьет лапами с острыми когтями и задействует зубы. Из-за этого человек рискует получить рваные раны, после которых часто остаются глубокие шрамы.

Изменение поведения

На фоне стресса может развиться стойкая нелюдимость и глубокая депрессия. Животные переживают эти состояния по-разному. Одни становятся апатичными, не реагируют на подзыв и отказываются от еды, а вторые активно демонстрируют свое недовольство с помощью оставления меток, порчи мебели и оцарапывания рук. Ругать кота за подобное поведение совершенно бессмысленно, так как в данном случае вина лежит исключительно на человеке.

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