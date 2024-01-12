Нежная шарлотка с новым ингредиентом: интересный рецепт любимой выпечки

Готовую шарлотку перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Благодаря творогу, она имеет очень нежную консистенцию и насыщенный вкус.

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Если у вас в холодильнике есть немного творога, а в вазе на столе пара яблок, самое время приготовить вкуснейшую творожную шарлотку, которая скрасит пасмурный холодный зимний вечер. Как ее сделать, рассказали в блоге "Сборник рецептов". Отметим, что особых навыков кулинарии эта выпечка не требует.

Творожная шарлотка

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

сахар – 100 гр;

растопленное сливочное масло – 100 гр;

творог – 200 гр;

мука – 200 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

яблоки – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Яйца хорошо взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, творог, просеять муку и разрыхлитель, хорошо перемешать. Тесто обязательно должно получится густым. Вмешать в тесто немного очищенных от семян и плодоножки яблок, порезанных кубиками. Остальные яблоки порезать дольками.

Распределить тесто по форме диаметром 20-22 сантиметра, уложить по кругу дольки яблок, чтобы получилось, как ромашка.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Готовность шарлотки проверить деревянной шпажкой. Если при протыкании шарлотки она сухая, выпечка готова.

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