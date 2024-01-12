Нежная шарлотка с новым ингредиентом: интересный рецепт любимой выпечки
Готовую шарлотку перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Благодаря творогу, она имеет очень нежную консистенцию и насыщенный вкус.
Если у вас в холодильнике есть немного творога, а в вазе на столе пара яблок, самое время приготовить вкуснейшую творожную шарлотку, которая скрасит пасмурный холодный зимний вечер. Как ее сделать, рассказали в блоге "Сборник рецептов". Отметим, что особых навыков кулинарии эта выпечка не требует.
Творожная шарлотка
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- сахар – 100 гр;
- растопленное сливочное масло – 100 гр;
- творог – 200 гр;
- мука – 200 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- яблоки – 2-3 шт.
Способ приготовления:
Яйца хорошо взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, творог, просеять муку и разрыхлитель, хорошо перемешать. Тесто обязательно должно получится густым. Вмешать в тесто немного очищенных от семян и плодоножки яблок, порезанных кубиками. Остальные яблоки порезать дольками.
Распределить тесто по форме диаметром 20-22 сантиметра, уложить по кругу дольки яблок, чтобы получилось, как ромашка.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Готовность шарлотки проверить деревянной шпажкой. Если при протыкании шарлотки она сухая, выпечка готова.
Читайте также:
Проще простого: вкусная шарлотка из 4 ингредиентов
Сезон ягод: как приготовить клубничную шарлотку
Простой рецепт вкусной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко