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Рецепт простого салата с тунцом и яйцами

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Фото: Клопотенко | Салат с тунцом и яйцами

Блюдо является не только вкусным. Один из его ингредиентов, шпинат, считается полезным для поддержания и потери веса.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает рецепт вкусного и полезного салата.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для салата:

  • 2 яйца;
  • 1 ст.л. растительного масла;
  • 1 томат;
  • 185 г консервированного тунца (1 банка);
  • 65 г бейби шпината;
  • 15 г семян подсолнечника.

Для заправки:

  • 4 ст.л. растительного масла;
  • 1 ч.л. горчицы;
  • 1 ст.л. красного винного уксуса.

Для начала в сотейник наливаем кипяток, добавляем 2 яйца комнатной температуры и варим 8 минут после закипания. Готовые яйца перекладываем в холодную воду, охлаждаем и чистим. Нарезаем на четыре части.

Томат режем дольками нашестеро. Если тунец консервированный крупными кусками, слегка разминаем его вилкой.

Делаем соус винегрет: смешиваем до однородности 4 ст.л. масла, 1 ч.л. горчицы и 1 ст.л. винного уксуса.

В тарелку выкладываем бейби шпинат, 185 г консервированного тунца, яйца и томаты. Заправляем соусом, мешаем и подаем, посыпав семечками.

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