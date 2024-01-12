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Доступно и полезно: рецепт горохового крем-супа

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Фото: Клопотенко | Гороховый крем-суп

Горох полезен из-за содержания растительного белка. Он доступен и легко готовится.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для бульона:

  • 1 средняя морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • 2,5 л воды;
  • 1 лавровый лист.

Для крем-супа:

  • 300 г сухого колотого шлифованного сухого гороха;
  • 1 морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • 3 средних картофеля;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1/3 ч. л. соли с семенами укропа (+ довести вкус).

Для начала очищаем от кожуры морковь, а лук от шелухи. В кастрюлю наливаем 2,5 л воды, перекладываем овощи, добавляем лавровый лист. Моем 300 г сухого гороха и перекладываем в кастрюлю. Варим 40 минут после закипания на среднем огне. Крышкой накрывать не нужно.

Очищаем 3 картофелины, режем средним кубиком и добавляем в кастрюлю.

Чистим морковь и лук и тоже нарезаем средним кубиком.

Разогреваем сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла. Перекладываем сначала лук и жарим до мягкости, затем добавляем морковь и 1/3 ч. л. соли с семенами укропа. Пассеруем все вместе 5 минут.

Из кастрюли достаем лук, морковь и лавровый лист и перекладываем ¼ пассерованных овощей в суп. Варим все вместе еще 10 минут после закипания. При необходимости доводим вкус солью.

Снимаем кастрюлю с огня и перебиваем до однородности блендером.

Разливаем суп по тарелкам, а сверху выкладываем оставшиеся пассерованные овощи.

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