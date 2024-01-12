Как убрать шерсть домашних питомцев с дивана

Мы любим своих домашних питомцев, но они повсюду оставляют свою шерсть. Есть несколько способов, как убрать ее с мебели.

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Как родители домашних животных, мы любим наших пушистых друзей, но их шерсть – это единственный минус. Любители домашних животных постоянно ищут лучший способ удалить шерсть домашних животных с дивана, ковров и прочей мебели. Если мебель уберечь от шерсти невозможно, есть простые способы ее отчистить. Об этом пишет BHG.

Производители диванов используют код на бирке, чтобы подсказать, как лучше чистить обивку. Бирка обычно скрывается в незаметном месте, обычно под сидением. А рекомендации к чистке указаны в виде буквенных символов:

W = Только влажная/водяная очистка;

S = только сухая чистка растворителем;

SW = Сухая очистка с растворителем и/или влажная чистка;

X = Только профессиональная чистка или уборка пылесосом.

Пылесос для максимальной очистки

Лучший способ удалить шерсть домашних животных с дивана – еще и самый простой. Просто пройдитесь пылесосом по обивке. Регулярно пылесосьте диван с помощью насадки-щетки для обивки. Если у вас нет насадки-щетки, недорогие универсальные наборы насадок можно приобрести в Интернете, в магазинах товаров для дома или хозяйственных магазинах.

Если использование полноразмерного пылесоса несколько раз в неделю для мебели не кажется вам идеальным вариантом, купите портативный пылесос.

Используйте инструменты для удаления шерсти

Липкие валики и щетки для мебели, — еще одно важное оружие в вашем арсенале для борьбы с кошачьей и собачьей шерстью. Можно приобрести большие липкие ролики с выдвижной ручкой. Также есть валики с микроволокном, которые более экономичны и лучше подходят для уборки шерсти.

Обычные предметы обихода

Покупать специальные инструменты для удаления шерсти домашних животных не обязательно — некоторые предметы повседневного обихода справятся с уборкой не хуже. Один из самых недорогих и лучших способов удалить шерсть домашних животных с дивана и другой мягкой мебели — надеть резиновую перчатку и провести рукой по поверхности. Благодаря резине волосы скатываются в комок, что облегчает сбор и утилизацию. Слегка влажная перчатка может помочь в этом процессе, но сверьтесь с табличкой по чистке на диване, чтобы убедиться, что ткань можно безопасно подвергать воздействию воды. Влажную губку для мытья посуды можно использовать так же, как резиновую перчатку, чтобы собрать с дивана шерсть домашних животных.

И не забывайте, перед тем, как стирать чехлы, удалите шерсть, иначе она забьет слив стиральной машины. А чтобы ваши питомцы оставляли меньше шерсти, регулярно их вычесывайте.

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