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Необычный рецепт из куриного фарша: гнезда с сыром и овощами в духовке

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Фото: www.ua.yabpoela.com | Яркие гнезда из курицы в духовке

Если вам надоели котлеты и тефтели, приготовьте куриные гнезда с сыром, перцем и помидорами. Они не только красиво выглядят, но и получаются невероятно вкусными. И самое главное – готовить их легко и просто.

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Куриные гнезда в духовке — это идеальный вариант блюда из фарша, когда хочется разнообразия и чего-то особенного на ужин. Вы можете взять этот рецепт за основу и поэкспериментировать с начинкой. Выбирайте те продукты, которые вам больше нравятся. Это могут быть разнообразные овощи, грибы или бекон с вареными яйцами. Рецептом этих оригинальных гнезд из фарша поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 500 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • желток – 1 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • помидоры – 2 шт.;
  • сыр твердый – 200 г;
  • перец болгарский – 1 шт.;
  • лучок – 1 шт.;
  • сухарики – 60 г;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • базилик, паприка, соль, перец – все по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Курицу измельчаем в блендере или мясорубке. Сухари замачиваем в молоке, добавляем к фаршу. Туда же отправляет яйцо, нарезанный лук, базилик, паприку, соль и перчик. Все хорошо перемешиваем.

Шаг 2

Из фарша лепим шарики, делаем в них углубления для начинки. Выкладываем на разогретую сковороду с маслом и немного обжариваем снизу.

Шаг 3

Готовим противень, выстилаем бумагой для выпечки, выкладываем гнезда.

Шаг 4

Для начинки кубиками режем помидоры, перец, сыр, смешиваем. Наполняем этой смесью наши гнезда.

Шаг 5

Желток взбиваем, смазываем им гнезда. Духовку греем до 180 градусов, запекаем гнезда минут 20-25.

Шаг 6

Готовые гнезда выкладываем на тарелки и подаем горячими.

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