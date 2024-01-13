Необычный рецепт из куриного фарша: гнезда с сыром и овощами в духовке
Если вам надоели котлеты и тефтели, приготовьте куриные гнезда с сыром, перцем и помидорами. Они не только красиво выглядят, но и получаются невероятно вкусными. И самое главное – готовить их легко и просто.
Куриные гнезда в духовке — это идеальный вариант блюда из фарша, когда хочется разнообразия и чего-то особенного на ужин. Вы можете взять этот рецепт за основу и поэкспериментировать с начинкой. Выбирайте те продукты, которые вам больше нравятся. Это могут быть разнообразные овощи, грибы или бекон с вареными яйцами. Рецептом этих оригинальных гнезд из фарша поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- куриная грудка – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- желток – 1 шт.;
- молоко – 100 мл;
- помидоры – 2 шт.;
- сыр твердый – 200 г;
- перец болгарский – 1 шт.;
- лучок – 1 шт.;
- сухарики – 60 г;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- базилик, паприка, соль, перец – все по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Курицу измельчаем в блендере или мясорубке. Сухари замачиваем в молоке, добавляем к фаршу. Туда же отправляет яйцо, нарезанный лук, базилик, паприку, соль и перчик. Все хорошо перемешиваем.
Шаг 2
Из фарша лепим шарики, делаем в них углубления для начинки. Выкладываем на разогретую сковороду с маслом и немного обжариваем снизу.
Шаг 3
Готовим противень, выстилаем бумагой для выпечки, выкладываем гнезда.
Шаг 4
Для начинки кубиками режем помидоры, перец, сыр, смешиваем. Наполняем этой смесью наши гнезда.
Шаг 5
Желток взбиваем, смазываем им гнезда. Духовку греем до 180 градусов, запекаем гнезда минут 20-25.
Шаг 6
Готовые гнезда выкладываем на тарелки и подаем горячими.
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