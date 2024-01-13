Психосоматические причины, которые вызывают проблем с горлом — объяснение специалистов

Если вас часто беспокоят проблемы с горлом и вы не понимаете в чем причина. Бережете себя, а проблемы с горлом продолжаются? Тогда стоит искать причины глубже. Иногда не всегда физические недуги возникают по физиологическим причинам. Вызвать проблемы с горлом также могут и психосоматические факторы.

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Психосоматика — это целое направление в медицине, которое сочетает в себе психологию, физиологию и биологию. Это направление в медицине рекомендует врачам при установлении диагноза обращать внимание не только на физические недуги пациента, но и его эмоциональное состояние. Как объяснила регресолог Екатерина Дигтяренко, в психосоматике проблемы с горлом означают замалчивание и невысказанность.

"Нам все детство говорили "не умный", "много ты понимаешь", "хватит кричать", "никому не интересно, что ты хочешь! Будет, как я скажу", "глупостей не говори" и таких примеров миллионы. Все они приводят к обесцениванию себя и неумению говорить что-то важное, проявлять себя. Потому что, в голове сразу появляются фразы "да кто меня будет слушать?", "Я ничего не могу, не знаю", "я никому не интересен/на". Обиды мы тоже накапливаем в себе и не говорим о них, ведь Бог терпел и нам велел или что говорить, все равно ничего не измениться! Изменится! Вас начнут слышать, вы будете обиды и недовольство выговаривать, а не оставлять в себе, а значит, здоровье будет лучше. Ведь вся эта невысказанность в итоге приводит к боли в горле, ангинам, проблемам со щитовидкой и даже онко",- объясняет специалист.

Как лечить боль в горле вызванную психосоматикой?

Если вас беспокоит боль в горле, но медицинских объяснений врачи не находят. Вероятнее всего, как раз дело в психосоматике. Если так, то таких пациентов стоит отправить в первую очередь на консультацию к психологу.

Не паникуйте, никто вас не будет класть в психбольницу, или промывать вам мозг. Скорее всего, у вас есть какие-то психологические барьеры в жизни, которые не можете отпустить. Из-за этого организм дает сбой.

Конечно, психолог, это лишь вариант человека, который поможет разобраться с вашими проблемами, если у вас не получается это сделать самостоятельно.

Однако решение проблем кроется на самой поверхности, чтобы вылечить горло и психосоматические боли стоит учиться говорить и не бояться. Именно это является причиной проявления этих симптомов.

Если самостоятельно вам не удается этого сделать, тогда лучше всего же обратиться к специалисту, который поможет решить ваш вопрос.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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