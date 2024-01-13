13 января 2024 года: святых Ермила и Стратоника - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя умываться до обеда и обижать домашних животных. Слышен треск деревьев в лесу в этот день — будут затяжные морозы.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых Ермила и Стратоника. Они жили в начале IV века во время правления императора Лицинии, который был известен своими гонениями за христианами. Оба святых погибли мученической смертью за веру.

Что нельзя делать 13 января:

обижать домашних животных;

ссориться и злословить;

умываться до обеда.

Народные приметы и поверья:

слышен треск деревьев в лесу — будут затяжные морозы;

кошка потягивается и спит животом доверху – ждите потепления;

собака свернулась калачиком – к похолоданию;

круг вокруг луны означает, что скоро начнется метель.

День ангела празднуют:

Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник, Яков.

Родились сегодня:

1977 год — Орландо Блум, английский актер театра, кино и телевидения.

Также в этот день:

1854 год — Фаас Энтони из Филадельфии получает патент на новый музыкальный инструмент — аккордеон;

1989 год — во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом "Friday the 13th" ("Пятница, 13-е"), известным также под названием "Jerusalem", который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;

1999 год — 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявляет, что покидает команду "Чикаго Булз" и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста.