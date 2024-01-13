Болгарский вариант чрезвычайного вкусного пирога "Пататник": простой и быстрый рецепт

Пататник – это традиционный болгарский пирог, который тесно связан с кулинарной культурой региона Родопских гор. Основной ингредиент этого блюда -- картофель, поэтому пирог очень доступен и популярен у местных жителей.

Related video

Пататник – это картофельный пирог без мяса с восхитительным сливочным вкусом. Сушеная мята придает выпечке особую изюминку. Оригинальный картофельный пирог станет прекрасным ужином для всей семьи. Рецепт опубликовал кулинарный сайт Shuba.

Пататник традиционно готовят в Родопских горах, где он служит как повседневным, так и праздничным блюдом. Этот пирог часто подается на семейных торжествах. Иногда в пататник дополнительно добавляют брынзу или другой местный сыр.

Пататник обычно подают горячим, часто с кислым молоком или йогуртом.

Ингредиенты:

картофель – 1.5 кг;

лук репчатый – 2 шт;

перец болгарский красный – 2 шт;

мята сушеная – 4 ч. л;

масло растительное – 2 ст. л;

масло сливочное 73% – 3 ст. л;

мука пшеничная – 4 ст. л;

яйца куриные – 4 шт;

перец черный молотый – по вкусу;

соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Очистите картофель и лук и болгарский перец. Натрите очищенные картофель и лук на крупной терке в большую емкость. Нарежьте мелко перец и добавьте его к другим овощам

Шаг 2

В отдельной емкости взбейте яйца. Приправьте овощи солью и черным перцем. Добавьте мяту и растительное масло. Вылейте в емкость яичную смесь и тщательно все перемешайте.

Шаг 3

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Для этого должно хватить 1–2 столовых ложки и присыпьте мукой, на это пойдет несколько столовых ложек.

Шаг 4

Выложите в форму картофельную массу и разровняйте поверхность. Сверху присыпьте оставшейся мукой. Нарежьте оставшееся сливочное масло и положите его сверху на пирог.

Шаг 5

Выпекайте пирог в разогретой до 220⁰С духовке в течение примерно 40-45 минут.

Шаг 6

Дайте пирогу остыть в форме и подавайте к столу.

Ваши близкие оценят вкус болгарского картофельного пирога по достоинству. Приятного аппетита!

Читайте также:

Английская классика. Рецепт пастушьего пирога

Изысканно, как в Париже. Рецепт картофеля гратен дофинуа

Сытный вкус Италии: очень простой хрустящий картофельный пирог из Трентино