Болгарский вариант чрезвычайного вкусного пирога "Пататник": простой и быстрый рецепт
Пататник – это традиционный болгарский пирог, который тесно связан с кулинарной культурой региона Родопских гор. Основной ингредиент этого блюда -- картофель, поэтому пирог очень доступен и популярен у местных жителей.
Пататник – это картофельный пирог без мяса с восхитительным сливочным вкусом. Сушеная мята придает выпечке особую изюминку. Оригинальный картофельный пирог станет прекрасным ужином для всей семьи. Рецепт опубликовал кулинарный сайт Shuba.
Пататник традиционно готовят в Родопских горах, где он служит как повседневным, так и праздничным блюдом. Этот пирог часто подается на семейных торжествах. Иногда в пататник дополнительно добавляют брынзу или другой местный сыр.
Пататник обычно подают горячим, часто с кислым молоком или йогуртом.
Ингредиенты:
- картофель – 1.5 кг;
- лук репчатый – 2 шт;
- перец болгарский красный – 2 шт;
- мята сушеная – 4 ч. л;
- масло растительное – 2 ст. л;
- масло сливочное 73% – 3 ст. л;
- мука пшеничная – 4 ст. л;
- яйца куриные – 4 шт;
- перец черный молотый – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Очистите картофель и лук и болгарский перец. Натрите очищенные картофель и лук на крупной терке в большую емкость. Нарежьте мелко перец и добавьте его к другим овощам
Шаг 2
В отдельной емкости взбейте яйца. Приправьте овощи солью и черным перцем. Добавьте мяту и растительное масло. Вылейте в емкость яичную смесь и тщательно все перемешайте.
Шаг 3
Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Для этого должно хватить 1–2 столовых ложки и присыпьте мукой, на это пойдет несколько столовых ложек.
Шаг 4
Выложите в форму картофельную массу и разровняйте поверхность. Сверху присыпьте оставшейся мукой. Нарежьте оставшееся сливочное масло и положите его сверху на пирог.
Шаг 5
Выпекайте пирог в разогретой до 220⁰С духовке в течение примерно 40-45 минут.
Шаг 6
Дайте пирогу остыть в форме и подавайте к столу.
Ваши близкие оценят вкус болгарского картофельного пирога по достоинству. Приятного аппетита!
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