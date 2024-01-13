Понравится даже самым капризным: пицца-яичница на завтрак для детей

Блюдо, которым легко накормить даже тех детей, которые ни в какую не соглашаются позавтракать.

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Накормить детей с утра – та еще задача. Легко решить эту проблему, приготовив быструю пиццу-яичницу. Оригинальная подача точно заинтересует детей, при этом они получат полезный и сытный завтрак, который наполнит их энергией с самого утра. Рецептом пицци-яичницы поделился кулинарный сайт Shuba.

Учитывайте, что готовить придется несколько порций, ведь и взрослые не откажутся от такого вкусного завтрака.

Ингредиенты:

хлеб белый – 2 ломтика;

сосиски – 1-2 шт;

яйца куриные – 2 шт;

сыр твердый – 50 г;

растительное масло – 1 ст. л;

соль – по вкусу;

кетчуп – 1-2 ст.л;

зелень – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Отрежьте два ломтика хлеба толщиной 1-1,5 см, удалите на них корочку и нарежьте на мелкие кубики.

Шаг 2

Нарежьте сосиски. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте на нем хлеб до золотистого цвета и сосиски.

Шаг 3

Взбейте яйца до однородного состояния. Приправьте их солью и добавьте в яйца мелко натертый сыр.

Шаг 4

Вылейте яичную смесь в сковородку с хлебом и сосисками. Накройте сковороду крышкой и протушите блюдо на маленьком огне в течение 10-15 минут.

Шаг 5

Затем переверните яичницу, подрумяньте вторую сторону, добавьте немного кетчупа.

Шаг 6

Порежьте мелко зелень и украсьте ей готовое блюдо, после чего подавайте к столу. Приятного аппетита!

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