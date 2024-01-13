В каких продуктах, кроме "молочки", много кальция: вы точно об этом не знали
Для здоровья наших костей и зубов кальций — это незаменимый минерал. Кроме того, он играет ключевую роль в клеточном метаболизме, регулирует работу мышц и помогает в передаче нервных импульсов.
Обеспечение достаточного потребления кальция может помочь вам избежать расстройств костной ткани, таких как остеопороз. Диетолог Алиса Прошак назвала, продукты, которые следует включить в ваш рацион и это не только молочка.
Конечно самой распространенной версией относительно содержания кальция в продуктах является ошибочным то, что это могут быть только молочные продукты. Действительно в молоке и молочной продукции, а именно кефире, йогурте и твердом сыре, есть большое содержание кальция. Однако это не единственный вариант получить этот витамин из продуктов.
Оказывается, что в зелени и лиственных овощах также есть достаточная доза кальция. Например, шпинате, кресс-салате и щавеле.
Не стоит забывать и об орехах и семенах. Например, миндаль, чиа и мак также являются полезными источниками с содержанием кальция.
Кроме этого, обратите внимание на бобовые — фасоль и соевые бобы также богаты кальцием. Вы спокойно можете готовить из них как основные блюда, так и добавлять в салаты.
Для любителей водных растений. Ламинария и Спирулина — также являются эффективным источниками Кальция.
Что касается фруктов — апельсин и смородина/порички также содержат достаточное количество кальция, который может усваивать в организме человека. Если это зима, то спокойно покупайте апельсины, или доставайте заморозки со смородиной и красной смородиной.
Не забывайте и о зерновых. Например, кунжут и амарат. Их можно добавлять в салаты и таким образом организм будет пополняться кальцием.
Диетолог Алиса Прошак уверяет, что основной ключ к укреплению костной системы и опорно-двигательного аппарата — это сбалансированное потребление кальция из различных источников. Также она отмечает, что не стоит забывать о витамине D, который улучшает усвоение кальция в организме.
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