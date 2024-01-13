Невероятно сочная квашеная капуста с яблоками: будет готова всего за три дня
Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет необычные и в то же время здоровые варианты закусок. Кстати, такая капуста — отличный способ внести разнообразие в повседневное меню и порадовать себя и близких чем-то новеньким.
Когда захочется чего-то особенного на столе, обязательно попробуйте квашеную капусту с яблоками. Эта закуска — настоящий кулинарный хит, который поразит вас своим насыщенным и гармоничным вкусом. Яблоки придают капусте особый фруктовый акцент, делая ее не только ароматнее, но и полезнее. Этот рецепт, который опубликовал сайт Hyser, станет вашим фаворитом.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг;
- яблоки – 250-300 г;
- морковь – 80 г;
- соль – 15 г;
- перец душистый ямайский 1-3 горошины;
- перец черный – 3-5 горошин;
- гвоздика сушеная – 2 бутона;
Приготовление
Шаг 1
Удалите с капусты поврежденные листья и нарежьте ее тонкими полосками с помощью ножа, терку или шинковки. Поместите капусту в большую емкость.
Шаг 2
Очистите и натрите морковь на средней терке и добавьте к капусте. Приправьте овощи солью и аккуратно перемешайте, немного придавливая их руками, чтобы они пустили сок.
Шаг 3
Нарежьте яблоки на четвертинки, удалите сердцевину их слайсами.
Шаг 4
Положите примерно третью часть капусты и моркови в глубокую миску. Положите слой яблочных слайсов, добавьте несколько горошин черного и ямайского перца и бутоны сушеной гвоздики.
Повторит несколько раз слои капусту с морковью и яблок со специями.
Шаг 5
Накройте капусту тарелкой и поместите сверху пресс. Это может быть бутыль с водой. Поставьте емкость с капустой в темное место с комнатной температурой.
Шаг 6
Ежедневно в течение трех суток утром и вечером прокалывайте капусту деревянной шпажкой, чтобы выходили газы, образовавшиеся в результате брожения.
Шаг 7
Через три дня переложите квашеную капусту с яблоками в чистую емкость и уберите в холодильник.
Шаг 8
Готовую капусту можно приправить маринованным луком и нерафинированным подсолнечным маслом. Так будет еще вкуснее и полезнее.
Хоть приготовление капусты по этому рецепту – процесс для терпеливых кулинаров, но результат вполне достоин томительного ожидания. Приятного аппетита!
Читайте также:
Хрустящая и аппетитная: квашеная капуста с клюквой в банках
Хрустящая маринованная капуста со свеклой в банке: пошаговый рецепт