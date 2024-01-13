Пушистые собеседники: 10 самых голосистых пород кошек (фото)

Кошки используют мяуканье в общении с человеком. Оно так же индивидуально, как и животное.

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Мяуканье – это достаточно сложный способ коммуникации кошек. Вокальные привычки и голоса кошек так же индивидуальны, как и у людей. Ваш любимец может быть настоящим молчуном или, напротив, постоянно издавать звуки. У кошек различных пород мяуканье также звучит по-разному. По словам Бекки Моссор, руководительницы отдела обучения кошек в Basepaws, вокализация у кошек уже давно является предметом интереса, а также различия в вокализации между дикими и домашними кошками.

По ее словам, звуки кошек больше предназначены для общения со своими людьми, чем для контакта друг с другом. Среди множества пород есть особенно голосистые, и люди, которые хотят видеть в своем питомце еще и собеседника, часто выбирают представителей нижеперечисленных пород.

Американский бобтейл

Если вы ищете кошку, которая любит разговаривать и которую можно научить ходить на поводке, обратите внимание на американского бобтейла. Эта порода также очень хорошо ладит с детьми.

Американский бобтейл хорошо ладит с детьми Фото: kot-pes.com

Балинезийская кошка

Эта порода обладает не только стройным и гибки телосложением, но и может похвастаться громким голосом. Она любит "разговаривать". Ее вокализация очень выразительна, но все же мягче по тону, чем у сиамской кошки.

У балинезийской кошки очень выразительная вокализация Фото: Getty

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка, как и ее далекие предки, леопарды, ягуары и оцелоты, — жаждущий внимания альпинист, который будет звать вас со своего насеста. Вы можете научить некоторых кошек ходить на поводке, и они сохранят свое игривое отношение даже став взрослыми.

Бенгальская кошка остается игривой и общительной даже в солидном возрасте Фото: Getty Images

Бирманская кошка

Игривые и ориентированные на людей, бирманцы первыми дарят и получают ласку в доме. У этой кошки более мягкое мяуканье, и она очень любит коммуницировать голосом со своими хозяевами.

Бирманская кошка любит задушевные беседы со своими людьми Фото: Соцсети

Оцикет

Оцикет может быть домашней кошкой, но по внешнему виду она близка к своим диким корням с такими типами шерсти, как желтовато-коричневый, коричный, лавандовый и черно-серебристый. Уверенные в себе и очень умные, эти кошки с готовностью встретят вас и любых посетителей, которые придут к вашей двери. Как и их предки, оцикеты обладают довольно сильным голосом, что позволяет им издалека напомнить о себе.

От своих диких предков оцикет унаследовал громкий голос Фото: lapkins.ru

Ориентал

Ориенталы – порода, которая очень любит человеческое общество и крепко привязывается как минимум к одному члену семьи. Они способны громко мурлыкать в объятиях хозяина и так же истошно орать, если надолго остаются дома одни.

Ориенталы насколько красивы, настолько же и общительны Фото: Getty Images

Петербургский сфинкс (Петерболд)

Петерболд – бесшерстная порода, которая нуждается в регулярном уходе. Эти кошки, как правило, ладят практически со всеми — взрослыми, детьми, собаками и другими домашними животными. В компании человека они довольно громко мяукают, выражая весь спектр своих эмоций.

Сиамская кошка

Сиамсская порода – пожалуй, одна из самых громких и разговорчивы. Эти кошки невероятно общительны, умны и красноречивы. Своим мяуканьем они способны развлекать не только хозяев, но и каждого, кто им приглянется.

Сиамские кошки – одна из самых громких пород Фото: petsvillage.ru

Сфинкс

Эта порода кошек добродушна, подвижна и громко мяукает, поэтому у вас будет много возможностей поговорить со своей кошкой. Сфинксы любят внимание и сторицей ответят вам, если вы захотите с ними побеседовать.

Сфинксы очень дружелюбные и разговорчивые Фото: domashniy.ru

Тонкинская кошка

Тонкинская кошка является относительно новой породой, которая возникла в средине ХХ-го века от скрещивания сиамской и бирманской породы кошек. Эта общительная личность славится громким мяуканьем и мурлыканьем, что моментально располагает к ним не только владельцев, но и других людей. Кошки отличаются острым умом, имеют собственное мнение по поводу происходящего вокруг них, запоминают каждого человека и имеют к каждому определенное отношение.

Тонкинская порода – одна из самых молодых пород кошек Фото: Википедия

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