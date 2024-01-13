Изумительный вкус в каждом кусочке: рецепт нежного чизкейка

Чтобы полакомиться вкусным десертом, совсем не обязательно покупать дорогой сливочный сыр и выпекать чизкейк, соблюдая температурные режимы.

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На приготовление этого чизкейка без выпечки уйдет примерно 30-40 минут. Но учитывайте, что десерт должен застыть. Для этого чизкейк должен простоять в холодильнике примерно 8-10 часов, так он приобретет изысканный вкуса, который точно понравится всем, кто его попробует. Рецептом шикарного чизкейка без выпечки поделился женский журнал Storinka.

Ингредиенты

творог – 700 гр;

печенье топленое – 350 гр;

молоко сгущенное – 300 гр;

желатин – 30 г;

масло сливочное – 125 гр;

сливки – 150 мл;

сахар ванильный – 10 гр;

молоко – 125 мл.

Приготовление

Шаг 1

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки и поместите его в емкость. Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте его к крошке.

Шаг 2

Застелите разъемную форму для выпечки пищевой пленкой, переложите в нее смесь масла и печенья, разровняйте и плотно утрамбуйте.

Шаг 3

Высыпьте желатин в ковш или железную миску, залейте холодным молоком и дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут.

Шаг 4

В чашу блендера поместите творог, ванильный сахар, сгущенку и масло. Взбейте все до однородного состояния.

Шаг 5

Подогрейте желатин на водяной бане и тонкой струйкой влейте его в творожную массу. Очень важно не дать желатину закипеть. Взбить смесь еще раз до полной до однородности и ее вылить в подготовленную форму с печеньем.

Шаг 6

Поставить десерт в холодильник на 8 часов, снять форму и удалить пищевую пленку.

Можно украсить чизкейк свежими ягодами и фруктами, цукатами или вареньем. Приятного аппетита!

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