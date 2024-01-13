Невеста в черных микро-стрингах: Джулия Фокс снова отличилась нарядом для выхода (фото)

Модель известна своей любовью к эпатажу. В этот раз ее образ имела возможность оценить Анна Винтур, одна из самых авторитетных критиков в мире моды.

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33-летняя американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс, которая последние несколько недель не заявляла о себе, эффектно ворвалась на страницы таблоидов после своего появления на мероприятии Sotheby's Celebrates Visions of America с CFDA в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Девушка выбрала для вечеринки причудливый свадебный образ, который состоял из наброшенной на голову то ли фаты, то ли вуали с густой оборкой, закрывающей полуобнаженную грудь, черных микро-трусиков, белой укороченной водолазки без рукавов, соединенной на спине с юбкой, которая спереди держалась на середине бедер модели.

Белые кружевные перчатки без пальцев и миниатюрная белая сумочка завершили ее модный образ.

Для макияжа Джулия использовала белые тени, черную подводку и помаду.

Образ Фокс не ускользнул от внимания главного редактора Vogue Анны Винтур. Модель не сделала совместное фото с акулой моды, но мило пообщалась с моделью и фотографом Ричи Шазамом.

В одном из прошлогодних интервью Фокс призналась, что она всегда любила одеваться вызывающе и ради красивых вещей шла на риск.

"У меня никогда не было денег на одежду, поэтому я ходила во все эти хорошие магазины на Пятой авеню и воровала великолепную одежду", – рассказала она.

Актриса отметила, что ей нравилось переделывать вещи, разрезая их, чтобы оголить максимум тела. Позже, став знаменитой, она не стала изменять своему чувству стиля.

"Я даже не осознавала, что существует такой кодекс, когда ты становишься знаменитостью или кем-то еще, то многое зависит от того, кто тебя одевает. Вначале я носила вещи крупных брендов, но потом подумала: "Подожди, другие вещи поинтереснее". Это не я пыталась пренебречь более крупными брендами. Я не осознавала, что политика работает не так. Вы должны носить бренды. Есть одна странная ненаписанная вещь. Потом я просто чувствую, что они отменили меня. Но на самом деле я отменила их первой. И в конечном итоге они все равно копируют меня", – уверена она.

В конце прошлого года Джулия выпустила книгу своих воспоминаний, которые The Guardian назвала "мемуарами дикого ребенка".

"Всего 50 страниц в мемуарах Джулии Фокс посвящены описанию двух ее самых громких ролей – сначала актрисы, прославившейся в "Неограненных драгоценностях", а затем – подруги Канье Уэста. Остальные 260 – это потрясающая история ее жизни: от детства без присмотра в Нью-Йорке до бойфренда на острове Райкерс, ее работы в качестве доминатрикс и героиновой зависимости, которая чуть не убила ее", – говорилось в рецензии.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс прошла проверку на детекторе лжи и рассказала, кто стал причиной ее разрыва с Канье Уэстом.